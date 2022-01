Potremmo purtroppo definirlo il “tormentone” del momento: il caro prezzi. Sembra che ce ne sia sempre una quando accendiamo la tv. Belle notizie poche, cattive a valanga. E, soprattutto, di queste ultime, una tira l’altra. Se non c’è la crisi economica, c’è quella sanitaria. Dopo le malattie, ecco le pandemie. Per tacer di terremoti, uragani e tsunami. Una vera e propria collezione di orrori. E, proprio in cucina, stiamo vivendo tutti i giorni queste crisi. Diventa sempre più difficile mettere in tavola da mangiare e far quadrare i conti della spesa. Sono tantissime le famiglie che optano per il cosiddetto “piatto unico” che riempie e sazia. E, a proposito, sta spopolando questo piatto gustoso con carne magra, di facile e veloce preparazione ma anche ricco di nutrienti benefici.

Una cena con poche calorie ma piena di ottimi nutrienti

Passare ore in cucina quando si ha poco tempo a disposizione equivale a una condanna. Rischiando anche di cucinare male e non stando attenti al nostro benessere. Ma questa ricetta conquisterà tutti, dandoci dei preziosi benefici per la nostra salute.

Serviamoci di:

300 gr di pollo;

3 melanzane;

50 gr di scamorza o formaggio simile;

pane grattugiato;

grana grattugiato;

salsa di pomodoro;

olio Evo;

sale e pepe.

Sta spopolando questo piatto gustoso con carne magra, veloce da preparare e ricco di nutrienti benefici

Senza indugi, prepariamo la nostra ricetta:

laviamo le melanzane e tagliamole a rondelle spesse quasi 1 cm;

cospargiamole di sale per renderle più morbide. Quindi, scottiamole sulla piastra;

tagliamo a fette il nostro pollo, a meno di non averlo preso già pronto, e mettiamolo in una pirofila da forno precedentemente unta con un filo d’olio;

adagiamo sopra le melanzane alla piastra, delle cucchiaiate di salsa al pomodoro e dei cubetti di scamorza;

una spolverata di pane grattugiato per ricoprire il tutto, e guarniamo, da ultimo, con del formaggio grana;

inforniamo in forno già caldo, a 180 gradi per 25 minuti.

Gustiamoci quindi questo pollo con melanzane gratinate, in tutta tranquillità, sapendo che il pollo è una delle carni bianche più povere di grassi, carboidrati e colesterolo. Ma, nello stesso tempo ricca di proteine, ferro rame e zinco.

Le melanzane, ricche di fibre, antiossidanti e vitamine e con tantissima acqua sarebbero con la loro azione un aiuto per mantenere equilibrato il colesterolo.

Approfondimento

Una ricetta fulminea e gustosa con gli spaghetti lampo