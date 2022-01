Avere in casa un animale è una fonte di gioia più unica che rara. L’amore e l’affetto che sono capaci di trasmettere i nostri amici pelosi è ineguagliabile. E certamente concorderemo tutti nel dire che una volta che un amico a quattro zampe entra nella vita, è difficile farne a meno. Sono diverse, però, le persone che sottolineano alcune differenze tra gli animali domestici. E, soprattutto, molti lo fanno tra i cani e i gatti. Si è soliti pensare che i primi siano decisamente più affettuosi e coccolosi mentre i secondi più restii alla fisicità e meno attaccati al padrone.

In realtà le cose non stanno assolutamente così e chi ha un gatto lo sa. I mici sono aperti all’affettività e al calore della famiglia. E, se dovessimo vedere che hanno solo qualche difficoltà in più ad avvicinarsi, dovremmo capirli e cercare i modi migliori per attrarli a noi senza forzarli o farli sentire in difetto.

Sta spopolando questo geniale e simpaticissimo metodo per far sì che il gatto ci coccoli e faccia le fusa

Per rendere un gatto affettuoso ci sono sicuramente diverse accortezze che possiamo mettere in atto. In primis, dovremmo comunque scegliere la razza giusta. Ce ne sono diverse, infatti, che sono più propense alla fisicità e allo scambio di coccole. E in questo nostro precedente articolo ne avevamo indicata una tra le tante che riesce a creare con il padrone un rapporto di affetto incredibile. Inoltre, ci sono anche dei comportamenti che dovremmo adottare per far sì che il nostro gatto si dimostri legato a noi. Oggi ne vediamo uno, simpatico e divertente, che ha fatto letteralmente furore sui social e che, inaspettatamente, potrebbe davvero aiutarci. Infatti, sta spopolando questo geniale e simpaticissimo metodo per far sì che il gatto ci coccoli e faccia le fusa.

Ecco come sui social sta facendo furore un video che spiega il modo per far sì che il micio si strusci su di noi facendoci le coccole

I social media non servono solo a pubblicare foto e video vari. Possono essere, al contrario, una grandissima fonte di ispirazione per la vita quotidiana. Basterà trovare i contenuti giusti per poterli sfruttare al meglio. E oggi vogliamo proporre un contenuto in particolare che ha ricevuto moltissima attenzione e che ha catturato l’interesse di diversi utenti.

Il video in questione è di una padrona di un gatto che ha trovato un modo piuttosto divertente per farsi coccolare dal proprio animale senza costrizione o pressione. Tutto ciò che dovremmo fare, secondo la donna, è applicare sul nostro viso una barba finta (qualora, ovviamente, non dovessimo averne una vera). Sappiamo, infatti, quanto i gatti adorino la ruvidezza della barba e come si struscino contro di essa ogni qualvolta ne hanno l’occasione. Bene, per attrarli a noi e passare dei momenti di affetto insieme, potremmo provare questo metodo allegro e divertente. Chissà che non funzioni!