Con l’arrivo dei primi freddi si è aperta ufficialmente la stagione delle ricette fatte in casa. Ci riscaldano il cuore e ci rallegrano il palato. Un ottimo metodo per condividere con la famiglia attimi di golosa felicità.

Tornano con gran successo anche le torte classiche, quelle buone della nonna.

Ad esempio, scopriamo subito come far felici grandi e piccini in 10 minuti con questa sorprendente torta alle mele.

Una torta tradizionale che può essere preparata in ogni momento, è quella allo yogurt. Senza dubbio una delle ricette più buone e facili di sempre. Soffice e ottima da farcire, ecco la torta allo yogurt ai 7 vasetti, da provare assolutamente.

Chi ama la crema al cioccolato, dovrebbe sapere che è un amore a prima vista con questa crema al cioccolato pronta in meno di 10 minuti.

Chi è alla ricerca di una crema buona, avvolgente e adatta a farcire torte e dolcetti potrebbe essere nel posto giusto. Difatti, sta spopolando questa profumatissima crema al limone senza uova pronta in 5 minuti, consigliatissima.

Un sapore agrumato e una consistenza densa e leggera caratterizzano questa preparazione al limone semplice e veloce. Adatta a farcire i dolci ma anche pronta per essere gustata da sola, ecco l’occorrente per la crema al limone senza uova.

Ingredienti per 5 persone

2 limoni;

50 g di amido di mais;

500 ml di latte;

100 g di zucchero semolato.

Procedimento

Pochi ingredienti scelti e mescolati a regola d’arte possono creare delle bontà uniche e golose. È il caso di questa crema aromatizzata al limone facilissima e buona come le dolci prelibatezze della nonna.

Innanzitutto, sbucciare i limoni, cercando di evitare la parte bianca che risulta più amarognola. Poi, recuperare anche il succo di limone e metterlo da parte.

Successivamente, in una ciotola inserire l’amido di mais setacciato e lo zucchero semolato. Mescolare con un cucchiaio e mettere da parte.

A questo punto, in un pentolino, inserire le bucce del limone e scaldare il latte e farlo arrivare a bollore. Dopo qualche minuto, togliere le bucce e versare a filo il latte sul composto di amido di mais e zucchero semolato.

Dopo, versare tutto di nuovo nel pentolino e aggiungere il succo dei limoni. Far cuocere a fiamma bassa, mescolando in continuazione. Basteranno 5 minuti per portare in tavola una crema semplice e dal sapore delicato. Una carezza al cuore che farà impazzire grandi e piccini e che merita di essere assaporata almeno una volta.