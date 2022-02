Ne parlano praticamente tutti su ogni social esistente, da YouTube ad Instagram e soprattutto su TikTok. Questa macchina per creare delle maschere viso fai da te sembra essere prodigiosa. Aggiungendo la pastiglia di collagene contenuta nella confezione e mescolando gli ingredienti che vogliamo ecco pronta una maschera.

Basta quindi spendere soldi e neanche pochi per acquistare le maschere in tessuto per avere una pelle setosa. Con questo piccolo strumento avremo una scorta quasi infinita di maschere per il viso. Sicuramente per chi ama prendersi cura della pelle ed è abituato ad applicare periodicamente le maschere è una comodità. E investire dai 50 ai 100 euro circa potrebbe essere vantaggioso in termini economici.

Ma potrebbe essere utile anche a chi è abituato ad usare maschere fai da te con ingredienti naturali. Infatti solitamente la maggior parte delle maschere di questo tipo si applicano sul viso e poi vanno rimosse. In genere vanno risciacquate con acqua tiepida per eliminare ogni residuo. Il vantaggio di questo piccolo elettrodomestico sarebbe proprio questo. Una specie di maschera professionale semplice da realizzare e facilissima da rimuovere.

Sta spopolando questa macchina crea maschere viso fai da te ma in pochi sanno quali ingredienti aggiungere

Grazie al collagene, infatti, la macchina per maschere viso crea una sostanza gelatinosa. Questo permetterebbe quindi di avere a disposizione una maschera da posizionare sul viso senza preoccuparsi del risciacquo.

Sembrerebbe la soluzione ideale ma quali ingredienti utilizzare per una maschera efficace? Non basta applicare una pellicola gelatinosa per sfruttarne tutte le potenzialità. Ogni maschera viso che si rispetti contiene ingredienti utili per prendersi cura della pelle. Esistono quelle lenitive, rigeneranti, quelle adatte per la pelle grassa e quelle idratanti. Cosa aggiungere quindi per ottenere una maschera davvero efficace?

Frutta e verdura, ma quali?

Nel libretto di istruzioni si possono trovare alcuni esempi. Succo di cetriolo, di limone, ma anche menta, rosmarino o basilico. L’importante è che abbiano una consistenza fluida. Ma anche la camomilla o l’acqua di rose più delicati sulla pelle. E non appena sarà periodo perché no, possiamo utilizzare l’anguria per avere una pelle vellutata.

Ma si possono usare gli ingredienti con cui normalmente realizziamo le maschere fai da te. Miele, yogurt, aloe, tarassaco, calendula, olio di mandorla o cocco per citarne solo alcuni. Non solo, si può realizzare anche una maschera all’argilla ad esempio. In queste macchine in genere bisogna aggiungere solo liquidi, quindi, andrà diluita in acqua. Ma è perfetta per chi vuole opacizzare la pelle grassa.

Insomma, sta spopolando questa macchina crea maschere viso per realizzare in casa tutte le maschere che vogliamo. Ora sappiamo quali ingredienti utilizzare per crearne di davvero efficaci e nutrienti per la nostra pelle. Controlliamo sempre che i prodotti utilizzati non provochino allergie e in caso di problemi cutanei rivolgiamoci ad un dermatologo.

