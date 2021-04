A volte bastano poche mosse semplici ed efficaci per ottenere un ottimo risultato. Nel capo delle calzature gli esperti del settore conoscono qualche trucco per allacciare velocemente le scarpe e senza complicazioni. Proprio per questo sta spopolando il nuovo sistema facile e veloce per avere delle scarpe perfettamente allacciate.

Vari modi di chiudere le scarpe

Non è un grande segreto che le scarpe più pratiche e veloci da indossare sono quelle che non hanno lacci. Appartengono a questa categoria i comodissimi mocassini, o le ballerine per le donne. Sul mercato troviamo anche abbastanza diffusamente le scarpe con i finti lacci e la chiusura che avviene con una cerniera laterale. Molte scarpe sono provviste a volte di una veloce chiusura a velcro. Non è possibile dimenticare i praticissimi infradito e i sandali per il periodo estivo e per la casa.

Sta spopolando il nuovo sistema facile e veloce per avere delle scarpe perfettamente allacciate

Ma la nostra attenzione va piuttosto su chi esce di casa velocemente e non ha tempo a disposizione. Anche se questa tecnica è veloce, si noterà come sia anche sorprendentemente pratica ed efficace.

Assicuriamoci che i lacci abbiano la stessa lunghezza tra le nostre mani. Poi passiamo a fare il classico primo nodo, semplicemente incrociando i lacci, come si fa di consueto. Allunghiamo ora i lacci a destra e a sinistra della scarpa, come a formare una croce con la calzatura.

Andare in direzione opposta

Prendiamo i due lacci con i mignoli verso le estremità e tendiamoli un poco. Avviciniamo pollice e indice e giriamoli attorno ai lacci. La mano destra gira come per andare dalla punta verso il tallone, e viceversa la mano sinistra. Le mani gireranno attorno ai lacci in direzioni opposte.

A questo punto prendiamo il laccio sinistro con la mano destra, cioè la parte del laccio che è fra pollice e indice, e viceversa con la mano sinistra. Si tirano i due lacci e il gioco è fatto. Avremo in pochi secondi una scarpa perfettamente allacciata.

