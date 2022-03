La notte degli Oscar si sta avvicinando: la notte tra il 27 e il 28 marzo scopriremo quali sono i migliori film, attori, sceneggiatori e non solo di questo 2022.

Ci sono tante grandi pellicole in competizione e anche se ci sono dei chiari favoriti la gara è ancora totalmente aperta. Oggi facciamo la conoscenza di un film molto particolare e forse poco conosciuto, ma che è una delle più grandi sorprese quest’anno. Si tratta di un film europeo, che potrebbe portare gloria al Vecchio Continente durante la notte delle stelle di Hollywood.

La storia del nord Europa che molti stanno amando

Andiamo a scoprire “The Worst Person in the World”. Sta sconvolgendo tutti questo film, con una storia appassionante che può essere d’ispirazione a molte persone.

Si tratta di una pellicola norvegese, diretta dall’apprezzato regista Joachim Trier. The Worst Person in the World parla di una ragazza chiamata Julie e racconta la storia della sua vita alla soglia del 30 anni.

Dopo aver cambiato università più volte, e non aver trovato la sua strada professionale, Julie si trova in difficoltà anche dal punto di vista personale. Non è in buoni rapporti con il padre, e il suo fidanzato, di 15 anni più vecchio, vorrebbe spingerla a mettere su famiglia. Lei si trova in una situazione personale difficile e cerca di fare tutto il possibile per uscire dalla spirale negativa in cui è caduta.

Sta sconvolgendo tutti questo film che ci fa riflettere sulla vita e che potrebbe trionfare agli Oscar

The Worst Person in the World parla, insomma, di difficoltà a trovare la felicità e fa delle profonde riflessioni sulla vita seguendo le vicende di una giovane donna.

La storia sa bilanciare bene dramma, romanticismo, commedia e introspezione, in due ore che scorrono veloci nonostante la profondità del tema trattato. La pellicola è stata presentata al festival di Cannes del 2021 e la protagonista in quell’occasione ha vinto il premio come miglior attrice.

Ai premi Oscar The Worst Person in the World è stato candidato per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior film in lingua straniera. In questa seconda categoria deve affrontare Paolo Sorrentino e il suo film È stata la mano di Dio, ma c’è un altro avversario ancora più temibile.

Il favorito in questa categoria infatti è il giapponese Drive my car, una storia sorprendente, anch’essa molto profonda, che darà filo da torcere anche al bellissimo film norvegese. Non ci resta che attendere la notte delle stelle per capire chi vincerà.