Con l’abbassarsi delle temperature tendiamo a stare più frequentemente in casa, a leggere un libro oppure guardare una serie TV, oppure un film. Gli appassionati di cinema hanno tantissima scelta, soprattutto se sono abbonati ad un servizio streaming. Ad esempio, potrebbero essere interessati a questo film che è considerato il migliore della storia e lo possiamo vedere in streaming.

Anche gli appassionati di serie possono gioire. Possono godersi centinaia di ore di grandissimi contenuti. E se, invece, non hanno molto tempo da dedicarci, ecco tre fantastiche serie in streaming che hanno una corta durata.

Oggi andiamo a scoprire una serie da intenditori, che però è adatta praticamente a tutti. Infatti, sta per arrivare su Netflix una serie che sta sconvolgendo milioni di appassionati.

Il promettente remake

Oggi consigliamo di guardare il remake di “Cowboy Bebop”. Essa in origine è una serie animata giapponese, di genere fantascientifico, uscita nel 1998. Essa conta 26 episodi da 25 minuti l’uno.

Racconta la storia di un cacciatore di taglie, Spike Spiegel, e del suo socio Jet Black, che affrontano criminali su vari pianeti, spostandosi con la loro astronave. Ad un certo punto, il loro equipaggio si arricchisce di nuovi membri e le loro avventure diventeranno molto più interessanti.

Non sveliamo molto altro, ci limitiamo a consigliare questa serie che affronta, in maniera unica, temi filosofici e psicologici importanti.

Questa serie è diventata un vero e proprio cult, adorata da tantissimi fan. Ora, Netflix è intenzionata a riproporla in una veste del tutto nuova.

Il 19 novembre uscirà su Netflix il remake live action di “Cowboy Bebop”. Per “live action” si intende un film o una serie interpretata da attori in carne ed ossa. Si tratta, quindi, di un adattamento della serie animata, ma recitata attori veri.

I tantissimi appassionati dell’originale “Cowboy Bebop” hanno avuto reazioni molto forti alla notizia. C’è chi pensa che sarà un grandissimo successo, il tributo che la serie originale merita. C’è anche chi, invece, ritiene che non sia possibile trasporre un’opera come questa in live action.

Insomma, sembra che questa serie abbia fatto molto rumore ed ora non resta che capire chi abbia ragione.

Tra gli attori protagonisti segnaliamo in particolare John Cho, famoso soprattutto per le sue interpretazioni nei film più recenti di “Star Trek”. Compare anche Daniella Pineda, che ha recitato in una serie di successo chiamata “The Originals” e nel film “Jurassic World”.