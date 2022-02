Sta letteralmente spopolando questo piatto unico invernale che sarebbe ricchissimo di nutrienti e talmente buono da durare giorni interi

L’antica tradizione contadina ci insegna che non è bene fidarsi di queste prime giornate primaverili. L’ultimo gelo dell’anno potrebbe essere dietro l’angolo. Pericoloso non solo per le colture, ma anche per la nostra salute. E, in cucina, godiamoci quest’ultimo freddo stagionale, con qualche piatto che ci possa scaldare. Tanto, poi per insalate e paste fredde, avremo parecchi mesi davanti a noi. Proprio di piatto invernale parleremo in questo articolo, suggerendo ai nostri Lettori una ricetta ricca di gusto, ma anche di salute. Con protagonista uno dei formaggi più tipici e caratteristici della nostra tradizione casearia. Uno dei legumi più benefici in assoluto. Sta letteralmente spopolando questo piatto unico invernale buono da leccarsi i baffi.

Una pioggia di minerali e vitamine dal gusto saporito

Per il nostro piatto unico speciale, ci serviranno:

300 gr di ceci secchi;

200 gr di Taleggio;

100 gr pasta da minestra;

mezzo sedano;

1 carota;

2 cucchiai di salsa di pomodoro;

1 spicchio d’aglio;

2 rami di rosmarino;

5 foglie di salvia;

1 cucchiaino da caffè di peperoncino in polvere.

Senza esitazioni, lanciamoci nella preparazione della nostra ricetta:

mettiamo a bagno i ceci almeno 10-12 ore, se li utilizziamo freschi. Una volta ammollati mettiamoli in una padella con dell’aglio, meglio se non sbucciato, un pizzico di sale e 2,5 litri di acqua;

cuociamo lentamente per un’oretta e mezza abbondante. Scoliamoli e teniamo comunque l’acqua di cottura, eliminando l’aglio;

riduciamo a dadini il sedano e la carota, aggiungendo l’olio, il peperoncino e il rosmarino e la salvia legati con il filo da cucina;

rosoliamo dolcemente, per poi aggiungere i ceci scolati, e insaporendo per alcuni minuti. Dopodiché, aggiungiamo la salsa di pomodoro e aggiustiamo di sale e pepe;

continuiamo la cottura per 30 minuti, versandovi sopra l’acqua di cottura rimasta. Consigliamo di estrarre un paio di mestoli di acqua e ceci e passarli nel mixer per ottenere una crema;

nel tegame dei ceci, nel frattempo cuociamo la pasta e, a cottura quasi ultimata, inseriamo la crema di ceci per renderla ancora più gustosa;

impiattiamo aggiungendo il Taleggio tagliato a cubetti, magari con una spolverata di erbetta aromatica a piacere.

Un piatto unico che sarà buono e saporito anche nei giorni a venire, anche solo riscaldato.

