Il meraviglioso mondo del web è fonte inesauribile di informazioni, non tutte sono però attendibili.

A tal proposito sta girando questa fake news, fate molta attenzione. stiamo parlando del test di gravidanza fai da te.

Accade che per imbarazzo o per il costo eccessivo, soprattutto i giovani, cerchino soluzioni alternative ai test di gravidanza certificati disponibili in farmacia.

Decidono, così, di affidarsi a test di gravidanza casalinghi, millantati come attendibili. La fake news in questione attira per la somiglianza del metodo, in quanto, cosi come i test venduti in farmacia, si basa sulla reazione che ha l’urina delle donne a contatto con una sostanza.

Sta girando questa fake news, fate molta attenzione

Vediamo, nel dettaglio, quali sono i metodi più diffusi proposti nella fake news che sta girando.

Test di gravidanza fai da te con il dentifricio

Il più diffuso è il test di gravidanza fai da te con il dentifricio.

La procedura è semplice. Devi mettere il dentifricio sul fondo del contenitore e riempirlo di urina. Il risultato dovrebbe essere positivo se, dopo pochi minuti, il dentifricio diventa azzurro o schiumoso.

Solvente per unghie, attenzione a questa fake news

Altra fake news propone test di gravidanza fai da te con solvente per unghie.

Un altro ingrediente che può essere utilizzato con il medesimo procedimento è il solvente per smalto.

La reazione schiumogena a contatto con l’urina indica il risultato positivo. Se, invece, non si registrano mutamenti, vorrà dire che il test avrà avuto esito negativo.

Bicarbonato di sodio

Ancora, propongono test di gravidanza con il bicarbonato di sodio.

Il procedimento prevede di versare un cucchiaio di cucchiaio di bicarbonato in una ciotola, aggiungere un pò di urina e attendere qualche minuto.

Se si forma molta schiuma, sarebbe in arrivo un maschio, con poca schiuma, invece, una femmina.

Nel caso non avvenga alcuna reazione, non ci sarà da attaccare nessun fiocco.

Procedimenti simili sono suggeriti utilizzando numerosi ingredienti come l’olio, il limone, l’aceto, le foglie di tarassaco, lo zucchero, la candeggina. Tutti questi elementi, cioè, a contatto con l’urina della donna risponderebbero con reazioni diverse in caso di dolce attesa. L’interpretazione delle reazioni è fantasiosa e priva di fondamento scientifico.

Raccomandiamo a tutti di prestare attenzione alla veridicità delle informazioni disponibili su internet. Può facilmente capitare di imbatterci in false notizie, ben celate da similitudini nei procedimenti, proprio come in questo caso, che possono attirare la nostra attenzione.