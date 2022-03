Spesso ci troviamo davanti al frigo in totale confusione senza sapere cosa preparare per pranzo e cena, o meglio, come renderli appetitose.

Oggi utilizzeremo una preparazione della tradizione gastronomica italiana che sta bene con pollo e vitello e con tantissime altre carni. Ulteriore vantaggio di questo condimento è la possibilità di utilizzarlo non solo per i secondi piatti ma anche per insaporire i primi.

Stiamo parlando del delizioso sugo alla cacciatora, una preparazione semplice, veloce e tradizionale che trova una sua personale variante in ogni casa italiana.

Di seguito vedremo come accostare questo sugo ai secondi di carne e di pesce e come riutilizzarlo anche per la pasta.

Una ricetta per tanti piatti

Come detto, in ogni famiglia esiste una variante di questa preparazione, come accade a molte ricette storiche. Ad esempio, la ricetta originale vorrebbe l’impiego del soffritto, ovvero sedano, carota e cipolla che, tuttavia, può essere omesso per rendere la preparazione più leggera, specialmente con il pesce.

Quello che utilizzeremo per un sugo alla cacciatora velocissimo ma gustoso e ricco sarà:

Passata di pomodoro;

aglio;

soffritto (a piacere);

olive nere;

mazzo aromatico (rosmarino, salvia);

vino rosso.

Un grande classico della cucina è il pollo alla cacciatora che possiamo preparare scottando in precedenza il pollo dalla parte della pelle. Dopo aver fatto rosolare 10 minuti, aggiungeremo anche il soffritto e l’aglio per continuare la cottura altri 5 minuti. Fatto questo sfumiamo con il vino ed aggiungiamo il pomodoro, le olive e il mazzetto aromatico. Lasciamo cuocere il tutto per 45 minuti fin quando la carne non sarà tenera.

Sta bene con pollo e vitello ma anche con il pesce questo semplice condimento per primi e secondi veloci

Il sugo alla cacciatora è ottimo con pollo, coniglio, vitello ma è una preparazione che con qualche ritocco sta divinamente anche con il pesce.

Ad esempio con filetti di merluzzo o platessa possiamo agire così. Elimineremo il soffritto di verdure e il sugo di pomodoro sostituendolo con dei pomodorini. Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamoli in padella con olio, aglio e un’alice che faremo sciogliere. Quando i pomodorini cominceranno a perdere liquidi, schiacciamoli con una forchetta ed aggiungiamo il mazzetto aromatico, le olive nere e sfumiamo con del vino bianco. Infine, aggiungeremo i filetti di pesce per una rapida cottura.

Sia il pesce che la carne possono essere consumati come secondo sia come sugo ricco per la pasta. Infatti, la carne diventata tenera può essere sfaldata ed utilizzata come un ragù.

