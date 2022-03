È possibile trovare capi giovanili che stiano bene a 20 anni come a 50, o a 60 anni? Sembrerebbe impensabile riuscire ad indossare con eleganza un capo pensato per le ragazze più giovani. Magari un pantaloncino estremamente corto, o un top striminzito. Anche avendo un fisico longilineo, dopo una certa soglia d’età tante donne tendono a osare meno con l’abbigliamento.

È come se dopo i 40 anni la società imponga alle donne di nascondersi dentro gonne lunghe e vestiti accollati. Per fortuna questa regola non scritta è sorpassata e sempre più donne riescono ad esprimere liberamente il loro stile. Sia che si tratti di un abbigliamento più classico che di uno all’ultimo grido, libero sfogo alla fantasia.

Ma trovare il proprio stile e farlo evolvere con il tempo non è affatto facile. Solo sapendo abbinare bene i vari modelli si può indossare qualsiasi cosa donandole eleganza.

Sta bene anche a 50 anni questo capo giovanile, elegante e alla moda che sta già spopolando questa primavera

È proprio questo il caso di un capo evergreen che negli ultimi tempi è ritornato molto in voga. Stiamo parlando della camicia, ma non quella di cotone o a quadrettini, è la camicia satinata ad aver conquistato tutti.

Di seta o sintetica, poco importa

È questo il trend di questa primavera estate 2022. La camicia in seta o effetto seta, ma dal taglio morbido e lunga fino ai fianchi. L’abbiamo probabilmente vista sulle riviste di moda o sulle passerelle degli stilisti più famosi. Torna a spopolare questo tessuto davvero pregiato che dona istantaneamente eleganza.

Si può abbinare davvero su ogni tipo di capo e portarla in modo più modaiolo oppure classico. Le più estrose possono indossarla con gli anfibi e una fusciacca in vita. Con un cardigan lungo fino alle ginocchia, rigorosamente aperto, e con tanto di cappello. Mentre chi vuole uno stile più classico e meno appariscente può portarla sui pantaloni in stile sartoriale. A completare il tutto un meraviglioso capospalla che snellisce la figura, tono su tono.

Osiamo con i colori e le applicazioni

Camicia satinata lucida fucsia e sopra un bellissimo blazer fucsia. Per quanto riguarda i pantaloni meglio evitare il tono su tono, ma si può giocare con gli abbinamenti. Un pantalone dal taglio dritto blu elettrico, oppure bianco latte. Se troppo colore non fa per noi e vorremmo qualcosa di più classico, allora scegliamone una dai bottoni decorati. Un bel blazer dalla manica arricciata per metterli in bella mostra.

Quindi, ecco perché sta bene anche a 50 anni questo capo estremamente raffinato che viene dal passato. Una camicia di vera seta può essere davvero molto costosa, ma grazie ai tessuti sintetici non è più un problema.

Anzi, visti i prezzi più contenuti ci si può sbizzarrire comprandone diverse e di tanti colori. Una che non può assolutamente mancare nell’armadio è sicuramente la camicia blu elettrico. Questo colore è il culmine della raffinatezza e possiamo abbinarlo in vari modi, non solo con nero o beige.

