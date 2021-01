Il pollo con le patate è un piatto classico e amato da tutti. Con la sua carne tenera e il suo sapore inconfondibile, la versione più apprezzata è certamente il pollo arrosto o allo spiedo.

Oggi, noi della Redazione vogliamo proporre una ricetta deliziosa da fare in casa, in alternativa al classico arrosto.

Cucinare uno squisito pollo con patate e rosmarino in padella non è mai stato così facile. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è:

1 kg di cosce di pollo;

½ kg di patate sbucciate e tagliate a pezzi;

vino bianco per sfumare;

olio extravergine, sale, pepe q.b.;

due rametti di rosmarino.

Procedimento

Per prima cosa, versare l’olio sulla padella e lasciarlo scaldare per pochissimi minuti. Adagiare e rosolare le cosce di pollo. Sfumare con un po’ di vino bianco e girare più volte per far sì che la pietanza si insaporisca. Dopo una decina di minuti, aggiungere le patate già tagliate a pezzi di medie dimensioni e condire con sale e pepe a piacimento. I due rametti di rosmarino saranno il tocco finale, ma anche il più importante di tutto il procedimento.

Dopo aver messo anche il rosmarino, coprire la padella con un coperchio e far cuocere per circa mezz’ora. Nel frattempo, si consiglia di controllare e mescolare il pollo per evitare che si bruci da un solo lato.

Non appena pronto, non resta che impiattarlo, servirlo e gustare questo piatto delizioso.

Squisito pollo con patate e rosmarino

Potremmo modificare leggermente questa ricetta inserendo una cipolla bianca tagliata a pezzi più o meno grandi. Patate e cipolle si sposano bene insieme, ma non tutti le apprezzano.

Nel caso in cui la si voglia aggiungere, sarebbe bene farlo subito dopo aver adagiato le cosce di pollo in padella. Il risultato sarà certamente un tocco di sapore in più.