La ricetta che proponiamo oggi è davvero semplicissima. È perfetta anche per chi, con la cucina, non ha un buonissimo rapporto o per chi ama cucinare ma ha poco tempo per farlo. Prepareremo insieme dei croissant davvero soffici da gustare ogni mattina per iniziare la giornata con il piede giusto.

Questi dolcetti faranno impazzire grandi e piccini. Oltretutto è una ricetta molto economica, visto che sono necessari solo tre ingredienti. Iniziamo?

Iniziamo subito a preparare questi squisiti croissant semplicissimi da fare a casa, una ricetta da 10 minuti per una delizia da 10 e lode.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti:

a) una sfoglia pronta tonda (integrale per chi preferisce una versione più light);

b) un uovo;

c) qualsiasi tipo di cioccolata spalmabile (senza zucchero per la versione light. Andrà benissimo anche la marmellata).

Procedimento

Prendiamo la nostra pasta sfoglia già pronta e stendiamola sul piano di lavoro. La carta forno che troviamo inclusa nella confezione non gettiamola! Ci servirà per ricoprire il ripiano del forno su cui andremo a posizionare i nostri croissant.

Per prima cosa, quindi, iniziamo a tagliare la nostra pasta sfoglia. Dividiamola in 4 parti uguali, poi in 8. Attenzione: in questo modo, alla fine del procedimento, otterremo dei croissant piuttosto piccoli, dei veri gioiellini. Se, invece, preferiamo addentare dei bei croissant sostanziosi e voluminosi, potremmo tagliare la sfoglia semplicemente in 4 parti.

A questo punto, procediamo con la stesura della crema/marmellata. Affondiamo un cucchiaino nel vasetto. Posizioniamo il quantitativo di crema corrispondente ad un cucchiaino su ogni parte della sfoglia. Ovviamente, se decidessimo di fare dei croissant grandi, potremo utilizzare un cucchiaio grande.

Dopo aver messo un cucchiaio di crema su ogni triangolo, possiamo iniziare a creare i croissant. Partiamo dalla parte finale di ogni triangolo e arrotoliamo la sfoglia su se stessa fino ad arrivare al centro. Ora chiudiamo gli estremi del croissant e creiamo la tipica forma a mezzaluna.

Rompiamo un uovo in una scodella e sbattiamolo con una frusta. Posizioniamo ora tutti i croissant sul ripiano del forno su cui abbiamo già steso la carta forno.

Quindi spennelliamo accuratamente l’uovo sui croissant. Mettiamo in forno statico per circa 20 minuti a 170°. Ed ecco pronti i nostri squisiti croissant semplicissimi da fare a casa, una ricetta da 10 minuti per una delizia da 10 e lode.

Approfondimento

