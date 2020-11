Con un delicato aroma di vaniglia il risveglio sarà decisamente più bello. In soli 15 minuti di preparazione grandi e piccini di casa saranno avvolti in un morbido abbraccio di bontà. Con il ciambellone alla vaniglia il successo è assicurato. Semplice ed economico è adatto a tutti i gusti e a tutte le tasche. Una ricetta che si presta volentieri ad essere accompagnata da qualche crema spalmabile ma che è talmente soffice e buono che può essere mangiato anche da solo. Di seguito, ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per 8 persone

200 g di farina tipo 00;

4 uova;

1 bacca di vaniglia;

170 g di zucchero;

140 g di acqua;

60 g di olio di semi;

1 bustina di lievito per dolci, possibilmente vanigliato.

Squisite coccole di vaniglia con il soffice ciambellone pronto in pochi minuti. Procedimento

Il primo passaggio prevedere la divisione delle uova tra tuorli e albumi. In una ciotola inserire i tuorli e lavorarli con lo zucchero. Mescolando si dovrebbe ottenere un composto chiaro e spumoso, a questo punto aggiungere la farina e poi il lievito, entrambi precedentemente setacciati. Versare a filo anche l’olio di semi e l’acqua. Infine, per donare più sapore, aggiungere i semi della bacca di vaniglia. Mescolare con cura e successivamente aggiungere gli albumi, precedentemente montati a neve con un pizzico di sale.

Prendere uno stampo a forma di ciambellone, in alternativa una tortiera andrà benissimo e imburrarla. Versare l’impasto e cuocere in forno già caldo a 160°C per circa 1 ora. Per capire se il dessert è pronto, è possibile utilizzare la tecnica dello spaghetto. Infilzare uno spaghetto crudo fino al cuoce del ciambellone e se una volta tolto, fuoriesce sporco di impasto, vuol dire che la torta deve cuocere ancora un po’. Sfornare e spolverare con uno strato di zucchero a velo prima di servire.

Se “Squisite coccole di vaniglia con il soffice ciambellone pronto in pochi minuti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Praline di cioccolato al rum pronte in cinque minuti, ecco i piccoli peccati di gola a portata di mano“.