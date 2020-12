Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Calcolare perfettamente le quantità di cibo da cucinare per placare la fame della nostra famiglia è spesso difficile e tutti noi ci siamo ritrovati a gestire gli avanzi del pasto precedente.

Riscaldare acriticamente ciò che rimane è, purtroppo, l’azione più diffusa ma anche quella che ci dà i risultati più scadenti. Siamo italiani ed amiamo la buona cucina: evitiamo, quindi, di trattare gli avanzi come cibi da riscaldare.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

In questo periodo, le tavole italiane si abbelliscono con meravigliosi prodotti stagionali proprio come i salamini cotti che, in diverse Regioni italiane, acquisiscono diversi nomi (e caratteristiche): cotechino, luganiga, coessin, etc. Ecco, quindi, una squisita ricetta per avanzi di salamino cotto o cotechino.

Ingredienti

Di seguito, gli ingredienti occorrenti;

a) avanzi di salamino cotto;

b) riso;

c) burro;

d) scalogno;

e) limone;

f) brodo;

g) parmigiano reggiano.

Preparazione

Stiamo parlando del celebre risotto al salamino cotto. Diciamo subito che per equilibrare il grasso presente nel salame, occorre trovare una soluzione che dia freschezza al piatto. In questo caso abbiamo scelto il limone, di cui ci serviremo sia del succo sia della scorza.

La preparazione è semplice: facciamo sciogliere del burro in una pentola e, una volta sciolto e dorato, facciamo tostare il nostro riso. A questo punto, spremiamo il nostro limone e aggiungiamo il suo succo al riso. In questo modo facciamo impregnare bene il nostro risotto con il gusto fresco del limone ed evitiamo che diventi estremamente grasso con il salame che andremo ad aggiungere in seguito.

Aggiungiamo, quindi, del brodo e, cinque minuti prima della fine della cottura, inseriamo i nostri pezzi di cotechino nel riso. Mantechiamo, infine, con un pò di parmigiano reggiano e impiattiamo. Il tocco dello chef è l’aggiunta della scorza del limone sul risotto impiattato.

Provare per credere! Ecco la ricetta squisita per avanzi di salamino cotto o cotechino.