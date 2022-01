Il bello della cucina è che spesso ci fa scoprire abbinamenti squisiti per ingredienti che pensavamo di conoscere benissimo. Sembrerebbe difficile trovare un metodo nuovo ed alternativo di preparare le patate. Ma il piatto di cui stiamo per parlarvi, diffusissimo nella cucina dell’Alto Adige, proviene dalla tradizione tedesca (in particolare della Baviera) e potrebbe farci scoprire un’alternativa prima ignota. Alla quale probabilmente ci affezioneremo.

Il nome della ricetta è Kartoffelsalat (insalata di patate) e per prepararla bastano pochi ingredienti e lo speciale aroma dell’erba cipollina, del prezzemolo e della cipolla. È un piatto che si mangia freddo sia come contorno che come antipasto. Ma vediamo di cosa si tratta perché è squisita da non credere questa insalata di patate dall’Alto Adige arricchita solamente con olio, brodo e questi 3 ingredienti.

I pochi semplici ingredienti

La quantità degli ingredienti è pensata per 4 persone e per fare da contorno. Per preparare l’insalata di patate abbiamo bisogno di mezzo chilo di patate non farinose, 100 ml di brodo di carne (per i vegetariani andrà benissimo quello di verdura), una cipolla di media grandezza, 3 cucchiai di olio, 2 cucchiai di aceto di vino bianco, 1 cucchiaio di senape, sale, pepe e mezza manciata di erba cipollina e prezzemolo tritato. La preparazione ci occuperà solo 10 minuti, la cottura delle patate circa 30.

Iniziamo proprio lavando le patate e immergendole in acqua fredda, all’interno di una casseruola, che porteremo a far bollire. Cuociamo a fuoco medio aggiungendo del sale. Occupiamoci così del condimento, che consiste nella cipolla tritata fine da far sciogliere in casseruola con un cucchiaio di olio. Una volta diventate lucide le parti di cipolla, possiamo versarvi il nostro brodo di carne e continuare a riscaldare. Dopo qualche minuto di insaporimento, spegniamo il fuoco. Possiamo unire al brodo l’erba cipollina, il prezzemolo, l’aceto, la senape, il sale ed il pepe. Il brodo servirà per l’infusione.

Squisita da non credere questa insalata di patate dall’Alto Adige arricchita solamente con olio, brodo e questi 3 ingredienti

Una volta terminata la cottura delle patate (circa 30 o 35 minuti a seconda della loro grandezza), queste devono essere fatte asciugare e raffreddare. Una volta fredde le dobbiamo spellare e tagliare a fettine sottili, come se fossero tanti tasselli dello spessore di mezzo centimetro. Versiamo su di esse il brodo e lasciamo in infusione in frigo, in modo da farle insaporire e ammorbidire. L’ideale sarebbero 30 minuti. Dopo aver impiattato possiamo ora versare un’ultima manciata di erba cipollina.

Questo piatto rappresenta uno splendido contorno da utilizzare per portate tanto di pesce quanto di carne. Viene consumata sia d’inverno che d’estate. Ad esempio, potremmo abbinarlo alla cotoletta cucinata alla maniera austriaca, la famosa Wiener Schnitzel, di cui abbiamo parlato in passato.