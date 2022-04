Avere una cucina pulita è fondamentale per una serie di ragioni. In primo luogo, se amiamo cucinare non possiamo iniziare ogni volta con il pulire i piatti, le posate, le padelle o le pentole del giorno prima. Ci fa soltanto perdere molto tempo e concentrazione.

Inoltre, avere una cucina sporca è proprio sintomo di poca cura della nostra persona e della nostra casa. Magari possiamo ricevere la visita di qualche amico all’improvviso e con una cucina sporca facciamo proprio una pessima figura.

Inoltre, ci sono alcuni oggetti che se non puliamo rischiamo anche di peccare di poca igiene. Di conseguenza, avremo delle spugne da cucina sempre pulite e profumate grazie a questi ingredienti che troviamo tranquillamente già a casa nostra.

Bicarbonato, limone e aceto

In primo luogo, quando abbiamo finito di pulire piatti, posate e padelle dovremmo risciacquare subito le spugne. In seguito dobbiamo creare una soluzione di bicarbonato e acqua calda e, quando è ancora calda, metterci dentro le spugne per almeno venti minuti.

Se proprio non abbiamo il bicarbonato possiamo usare l’aceto e il succo di limone, specialmente nei casi in cui non vediamo una spugna particolarmente sporca.

Per sgrassare per bene una spugna, invece, la lasciamo in ammollo con acqua calda e detersivo per mezz’ora. Se aggiungiamo anche il succo di limone, possiamo risparmiare dieci minuti di tempo. In particolare, se si vuole evitare di usare troppo tempo a sgrassare le spugne unte, bisognerebbe ricordarsi di eliminare tutto l’unto possibile da pentole e padelle con della normale carta assorbente.

Infine, per eliminare anche i cattivi odori che possono essere presenti nelle spugne dobbiamo fare un passaggio in più. Creiamo una miscela di acqua fredda, sale e aceto e lasciamo in infusione per venti minuti. Scompariranno quindi tutti i cattivi odori delle spugne.

Spugne da cucina sempre pulite e profumate grazie a questi ingredienti che abbiamo comunemente in casa

L’ultimo passaggio da fare per avere sempre delle spugne in perfetta condizione è quello di asciugarle. Averle umide non è sempre un’ottima scelta, dato che l’umidità può favorire lo sviluppo di germi e batteri.

Per asciugare una spugna a regola d’arte la possiamo mettere sia nel microonde per venti secondi sia strofinarla lungo le pareti del lavello per far uscire tutta l’acqua. Se abbiamo una parte della cucina in cui arrivano direttamente i raggi del sole, è proprio quello il luogo in cui lasciarle a asciugare.

Infine, meglio avere almeno due spugne a disposizione e usare una volta una un’altra l’altra.

