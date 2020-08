Spruzza dell’aceto sui piatti da lavare prima di avviare la lavastoviglie. Il motivo è geniale.

La lavastoviglie fa ormai parte della vita di tutti noi. Si tratta infatti di un elettrodomestico che, bene o male, abbiamo tutti nelle nostre case. Grazie a questa, possiamo risparmiare tempo e fatica nelle faccende domestiche. Ma capita, a volte, che i piatti non siano lucenti come quando li laviamo a mano. Questo perché la nostra lavastoviglie è vecchia, oppure perché non funziona più come dovrebbe. Ci sono però dei trucchi che potrebbero risollevare la situazione e che forse ancora non conosci. Per esempio, spruzza dell’aceto sui piatti da lavare prima di avviare la lavastoviglie. Il motivo è geniale.

Aceto in lavastoviglie, ecco perché dovrebbe sempre essere usato

Oltre alle pastiglie per la lavastoviglie, molti di noi usano anche i brillantanti per far risplendere i propri piatti. Si tratta però di prodotti chimici che non sempre fanno bene alla nostra salute. E, possiamo dirlo, che spesso sono anche piuttosto costosi! Perciò, in questi casi, è sempre meglio volgere l’attenzione ai cosiddetti “rimedi della nonna”. Queste soluzioni pratiche, a base di ingredienti naturali, possono aiutarci. Basta solo sapere cosa fare! Dunque, spruzza dell’aceto sui piatti da lavare prima di avviare la lavastoviglie. Il motivo è geniale.

Ecco cosa devi fare per far risplendere le tue stoviglie

Attuare questo rimedio naturale è davvero un gioco da ragazzi. Ti basterà prendere dell’aceto bianco che hai già in casa e mischiarlo con un po’ di acqua calda. Versa il composto in uno spruzzino e usalo sempre prima di caricare la lavastoviglie.

Assicurati di spruzzarlo su piatti e bicchieri sporchi e vedrai la differenza. L’aceto, infatti, aiuta a rimuovere l’acqua dalla superficie dei tuoi utensili. In questo modo, i segni opachi saranno un lontano ricordo! Non avrai mai visto le tue stoviglie risplendere così tanto. E, inoltre, usare l’aceto invece che il brillantante è anche una scelta ecologica ed economica. Insomma, dovresti davvero provare!