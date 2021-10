In questo periodo in cui le arance sono buonissime e fresche è da matti non bere una spremuta al giorno. Ricchissima di vitamina C, la spremuta è un metodo davvero semplice ed economico per fare scorta di sostanze che possono aiutarci a contrastare i malanni di stagione e a rafforzare le difese immunitarie.

La spremuta di arance va fatta seguendo delle regole, per esempio in questo articolo abbiamo spiegato perché non è una buona idea aggiungere dello zucchero per dolcificarla.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi parleremo di un ingrediente dalle molte doti, che è perfetto da aggiungere al succo di arancia. Infatti, avremo una spremuta d’arancia più ricca di antiossidanti con questo ingrediente dal gusto eccezionale. Scopriamo di quale si tratta.

Un frutto tropicale che ha fatto impazzire tutti

L’açai è una pianta tropicale diffusa nella regione amazzonica che ha avuto molto successo anche in Europa per il suo gusto particolare e le sue proprietà benefiche. Questa bacca contiene fibre, vitamine A, B, C, ma anche sali minerali e antiossidanti.

La bacca fresca è rara da reperire da noi, ma in compenso viene venduta la polvere. In commercio, poi, si trovano anche numerosi integratori a base di questo frutto così unico.

Secondo alcuni il contenuto di antiossidanti dell’açai sarebbe addirittura superiore a quello del mirtillo rosso e di altri frutti di bosco. L’uso che viene fatto di questa bacca è per contrastare l’artrosi, il colesterolo, l’obesità e altri disturbi.

Si tratta di un frutto nutrizionalmente buono, il cui contenuto di vitamina C è superiore alla media degli altri frutti. Ora, però, spieghiamo in che modo l’açai potrebbe migliorare la nostra spremuta.

Spremuta d’arancia più ricca di antiossidanti con questo ingrediente dal gusto eccezionale

Se vogliamo migliorare una semplice spremuta di arance, possiamo discioglierci un cucchiaino di açai liofilizzato. Dovremmo mescolare bene, in modo da evitare i grumi. La bevanda, così, si tingerà di un colore violaceo molto particolare, ma non c’è da preoccuparsi, questo è proprio il colore naturale di questo frutto.

Il gusto dell’açai è unico e difficile da descrivere, ma molti lo apprezzano. Con un cucchiaino di questa polverina abbiamo reso la nostra spremuta fatta in casa un potente integratore di vitamine e sali minerali e soprattutto di antiossidanti.