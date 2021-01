Lo spray anti-Covid per combattere il virus, è frutto di una tecnologia messa a punto in Israele. Esso rappresenterà, insieme alle precauzioni già utilizzate, come le mascherine, un’ulteriore arma contro la pandemia. Numerosi Paesi europei lo hanno già messo in commercio, mentre in Italia sarà disponibile nelle farmacie, a breve. Tuttavia, esso è già reperibile online.

Il prodotto rappresenta una protezione ulteriore rispetto a quelle classiche, alle quali non pretende di sostituirsi. Ma, vediamo, come funziona. Ebbene, il suo utilizzo è molto semplice, in quanto avviene come un qualsiasi spray nasale. Cioè, lo si spruzza nelle narici e, in circa 50 secondi, crea una barriera protettiva, rilasciando una polvere che contiene ipromellosa. In altri termini, all’interno del naso si crea una sorta di schermo, rappresentato da un fine strato di gel, efficace per 5 ore.

Evidenza della sua efficacia

Allora, si ci chiede: “è valido siffatto spray anti-Covid per combattere il virus?”. Secondo gli esperimenti fatti, ucciderebbe il 99% delle cellule virali del Covid 19! Considerato, quindi, che circa il 95% dei virus penetra nell’organismo proprio attraverso il naso, esso dovrebbe essere reputato un prodotto valido. Il naso, infatti, può essere la via di accesso del Covid, all’organismo. Senonché, esso rappresenterebbe soluzione preventiva non solo per il Covid ma anche per ogni altra patologia virale, compresa l’influenza.

Inoltre, la sua efficacia è stata testata in concreto, oltre dalle analisi di laboratorio. In particolare, queste ultime hanno confermato, come indicato, che lo spray può uccidere il 99% delle cellule virali del Covid. Gli studi pratici, invece, hanno dimostrato che su un totale di 83 persone, che hanno applicato il prodotto 3 volte al giorno, unitamente alla mascherina, solo 2 sono risultate positive al coronavirus.

Trattasi, peraltro, proprio delle due persone che avevano ammesso di non averlo spruzzato secondo con la frequenza indicata. In particolare, lo spray è molto utile per i contesti affollati e per tutte quelle situazioni in cui il distanziamento è difficile. Si pensi ai luoghi chiusi, ai mezzi pubblici e simili. Quindi, via libera allo spray come ulteriore mezzo per combattere il virus.