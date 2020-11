Gli spray al sale sono in commercio da diversi anni e sono noti perché, con il loro uso, si ottengono dei bei capelli ondulati e voluminosi. Quelli presenti sul mercato, contengono sostanze chimiche, ma si può preparare anche in casa, con pochi e semplici ingredienti.

Vediamo come creare uno spray al sale fai da te per capelli con onde o con ricci resistenti

Ingredienti

a)500 ml. di acqua distillata;

b)1/2 cucchiaio di sale marino del Mar Morto;

c)1 o 2 gocce di olio di cocco o di mandorla;

d)1 cucchiaino di balsamo;

e)1 spruzzino.

Procedimento per lo spray al sale fai da te per capelli

Portare ad ebollizione l’acqua, versare il sale e farlo sciogliere.

Far raffreddare il composto e versarlo in uno spruzzino pulito dai residui. Aggiungere il balsamo e l’olio e agitare.

Spruzzare lo spray al sale ottenuto, sui capelli umidi, dopo averli lavati.

Mettersi a testa in giù, spruzzarlo uniformemente sui capelli e con le mani strizzare le ciocche, per farle arricciare.

Prendere successivamente il phon e asciugare i capelli con un getto di aria tiepida.

Una volta asciutto, spruzzare nuovamente lo spray sui capelli e aiutandosi con le mani dare la forma finale alle onde.

Se si vuole uno spray marino profumato basta aggiungere uno o due gocce di olio essenziale alla lavanda.

Invece, se si vuole creare un effetto schiarente, tipo quello del sole quando si va al mare, si può aggiungere il succo di un limone, o un infuso alla camomilla.

Se si vogliono mantenere più a lungo i capelli mossi, allora aggiungere qualche goccia di gel per i capelli.

Lo spray al sale fai da te per capelli con onde resistenti, non secca, è ottimo sia sui capelli corti che lunghi, per chi ama quell’effetto onde che l’acqua del mare dona ai capelli. Basta semplicemente prendersi un po’ di tempo e avere la certezza di utilizzare, per i propri capelli, un prodotto naturale al 100 per cento.