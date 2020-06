Spotify potrebbe essere una delle migliori opportunità a lungo termine sul mercato. L’intrattenimento audio sta subendo una massiccia transizione e Spotify (SPOT) è in testa rispetto ai suoi competitors. La sua libreria audio si espande in nuove categorie, soprattutto podcast. Gli analisti si aspettano una significativa accelerazione degli abbonati, che rappresenta il segmento più redditizio del fatturato di Spotify. La società non ha ancora chiuso un bilancio in positivo, ma ad ogni anno che passa il traguardo è sempre più vicino. Con numeri da capogiro (50 milioni di brani e 130 milioni di abbonati) Spotify continua a correre sul listino americano.

Investimenti aggressivi per Spotify

Spotify sta investendo in modo aggressivo per espandere la sua offerta di podcast. La piattaforma di streaming musicale ritiene che l’acquisizione di alcuni dei più grandi nomi dell’industria in rapida crescita contribuirà a differenziarla dai suoi concorrenti, come Apple Music e Amazon Music. Spotify ha dichiarato che The Joe Rogan Experience rimarrà gratuito e accessibile a tutti gli utenti. Lo show debutterà sulla piattaforma il 1° settembre e sarà un’esclusiva.

Oltre a questo accordo Spotify ha firmato un accordo per una serie di podcast con Kim Kardashian sulla riforma giudiziaria americana. Questi investimenti aumenteranno i ricavi della società e di conseguenza il prezzo delle azioni.

Il futuro della società

Spotify continua a correre sul listino americano. La società potrebbe anche essere in grado di negoziare royalties musicali più favorevoli, dato che con il passare del tempo sarà molto più grande e importante per le etichette musicali. Nei prossimi 2 anni, gli utenti di Spotify potrebbero essere più di 200 milioni. Il titolo negli ultimi tre mesi ha guadagnato più del 100% e in questo momento viene scambiato a 240 dollari per azione. Il 1° aprile un’azione valeva 120 dollari, secondo gli analisti il rally non è finito anzi il titolo potrebbe arrivare fino a un prezzo di 500 dollari in appena due anni.