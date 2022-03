Se siamo soliti ammalarci o se soffriamo di frequenti anemie nonostante l’attività sportiva e l’alimentazione equilibrata è possibile che ci siano comunque carenze nutrizionali.

Un primo motivo per cui l’organismo può andare in sofferenza potrebbe essere l’insufficiente apporto di minerali come zinco e selenio.

Questi due elementi hanno una funzione fondamentale nel rafforzamento delle difese immunitarie e per la salute di capelli e unghie. Ma anche nella stimolazione del metabolismo e nel controllo della produzione di ormoni da parte della tiroide.

15 mg al giorno di zinco e selenio sono in grado di adempiere a tutti questi compiti e di proteggere inoltre il sistema cardiovascolare.

Perché l’intestino

L’intestino è uno degli organi che più di tutti ci protegge quando agenti patogeni esterni ci minacciano. Spossatezza, emicrania e perfino caduta di capelli in certi momenti dell’anno potrebbero significare che l’organismo è in difficoltà. Se l’intestino non è in salute, il nostro corpo potrebbe andare letteralmente in tilt.

L’intestino è abitato da miliardi di microrganismi e dà vita al 60% delle cellule immunitarie che ci difendono dall’attacco di antigeni dannosi. Senza la sua azione queste cellule potrebbero attaccare elementi preziosi come batteri importanti, peggiorando gli effetti delle malattie che ci rendono più deboli.

I linfonodi presenti nell’intestino sono una vera centralina della difesa immunitaria che possiamo mettere in campo contro i batteri nemici.

La barriera intestinale è formata dalla mucosa, dalla flora e dal GALT. È una triplice difesa che grazie all’azione dei linfociti blocca le minacce per l’organismo producendo anticorpi combattivi.

Antigeni pericolosi vengono inoltre attaccati dall’azione degli enzimi che scompongono il cibo in molecole trasformandolo in cellule nuove ed energia.

Spossatezza, emicrania e perfino caduta di capelli, perdite e anemia sono comuni in primavera per questi 3 motivi e l’ultimo è sorprendente

La PNEI è una disciplina che studia i rapporti tra sistema nervoso centrale, sistema endocrino e difesa immunitaria con particolare attenzione agli effetti sul comportamento umano.

Esiste una stretta connessione tra gli agenti che fanno da mediatori di questi 3 sistemi. Questo significa che i segnali prodotti dal sistema nervoso si trasformano in reazione fisica. Di seguito abbiamo una reazione a livello immunitario. Ma questo percorso funziona anche all’inverso. Cioè la risposta immunitaria influenza l’azione del sistema nervoso.

Ecco perché l’umore è fondamentale per garantire al nostro organismo uno stato di salute che perduri nel tempo.

Tenere a bada stress e paure aiuta il sistema immunitario durante il suo lavoro di difesa e ciò che possiamo fare perché questo avvenga è prestare attenzione allo stile di vita.

Fare meditazione e yoga, impegnarci in attività che ci tengano in movimento e all’occorrenza richiedere un aiuto professionale a livello psicologico ci potrebbe aiutare da più punti di vista.

Tali comportamenti possono curare il nostro organismo ma potrebbero essere fondamentali soprattutto nella prevenzione dei disturbi che si presentano in determinati momenti dell’anno.