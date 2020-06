Sport Post Covid, come cambiano le assicurazioni sportive?

Dopo i mesi di lockdown, molti hanno ripreso a praticare lo sport preferito, scegliendo una nuova disciplina magari, ma senza preoccuparsi troppo della protezione assicurativa. L’Università di Oxford ha individuato le discipline sportive che, praticate con costanza e impegno, ci danno la possibilità di vivere di più. Molti sport permettono di abbattere del 50% le possibilità di ammalarsi, ma alcuni permettono di potenziare il lavoro del cuore, dei polmoni e di tutto l’apparato muscolare.

Il tennis è lo sport più ‘salvavita’

Lo sport che maggiormente risponde a questi requisiti è il tennis, che è in grado di ridurre di oltre il 54% la possibilità di decesso per infarto o ictus. Nuoto, ginnastica e ciclismo sono comunque immediatamente a seguire e anche il rugby è in pole position. Più uno sport è completo, più è necessario, dopo i 40 anni, praticarlo in sicurezza, con una copertura adeguata.

Sport Post Covid, come cambiano le assicurazioni sportive

Il mercato assicurativo con player di lungo corso come Rendimax Assicurazioni (Banca Ifis) o broker come Psa, ha sfornato soluzioni assicurative del tutto nuove. Diverse dalle coperture infortuni domestiche. Sono utili per chi pratica uno sport fuori casa, per integrare le coperture dei club sportivi, con costi bassi o più consistenti e tutte comode da gestire. Soprattutto per chi pratica sport individuali e si trova occasionalmente ad accettare la partita con gli amici o divertirsi in piscina durante le vacanze fuori sede.

Mi assicuro on-off, con lo smartphone

Sono coperture on demand che si attivano con lo smartphone, anche solo per un giorno, solo due ore prima di iniziare. Offrono rimborsi delle spese mediche e diarie da ricovero a segno di infortunio, indennizzi speciali a causa di fratture, consulenza medica e invio di uno specialista a domicilio, ricerca di infermiere o fisioterapista, assistenza domiciliare per consegna della spesa. Si possono aggiungere coperture RC contro danni a terzi e coperture dell’attrezzatura sportiva smarrita in caso di danno conseguente a infortunio.