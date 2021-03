A volte anche i piatti più semplici da preparare nascondono delle insidie. E non parliamo di quelle prettamente culinarie, ma del carico di pulizie che seguirà dopo la preparazione.

Quante volte è capitato, infatti, di mettere a bollire una pentola d’acqua sul fornello più grosso per preparare un primo piatto? Fare così può aiutarci a guadagnare un sacco di tempo, ma può contribuire a fare schizzare il liquido ovunque.

Oggi spieghiamo un piccolo trucco per evitare di dover togliere gli aloni dal piano cottura. Ecco perché sporcare i fornelli diventa impossibile se si usa questo trucco per cuocere la pasta.

La situazione tipo

Se si è nella circostanza sopra descritta, la scena è quasi da copione. Si desidera mettere in fretta qualcosa sotto i denti e si decide di buttarsi su una soluzione facile e veloce: la pasta fresca oppure secca.

Per evitare di avere problemi si opta addirittura per un condimento che non sporchi le padelle, ad esempio olio e parmigiano. La foga, però, ci fa alzare la fiamma al massimo e tutto ad un tratto ci troviamo di fronte all’acqua di cottura che fuoriesce o è sull’orlo di strabordare.

Il cubetto di ghiaccio

In questo caso la soluzione è a portata di mano e non include spegnere o abbassare il fuoco. Basta, infatti, curiosare nel proprio freezer. Al suo interno troveremo i cubetti di ghiaccio. Basta prenderne uno e buttarlo in pentola. Lo shock termico farà sì che il bollore diventi meno irruente di botto, risolvendoci il problema in un batter d’occhio.

Oggi abbiamo illustrato il motivo per cui sporcare i fornelli diventa impossibile se si usa questo trucco per cuocere la pasta. Se si è interessati ad altre curiosità sul mondo delle pulizie di casa, consigliamo anche di consultare questo articolo: “Dire definitivamente addio ai soffioni della doccia pieni di calcare con questo semplice trucco”.