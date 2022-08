I dolci al cucchiaio sono i più amati dell’estate. Freddi e morbidissimi possono essere una valida alternativa al gelato. Ce ne sono tanti e veramente deliziosi. Alcuni sono delle novità culinarie e nascono da abbinamenti insoliti e particolari, dei veri viaggi di esplorazione del gusto. Altri appartengono alla tradizione italiana e straniera, che vale sempre la pena assaggiare.

Un viaggio di esplorazione nella tradizione culinaria italiana

Oggi con gli Esperti di Cucina della Redazione siamo andati alla riscoperta di un dolce al cucchiaio molto noto, anzi di una crema. Infatti, spopola sul web questa ricetta di dolce al cucchiaio. Si tratta di una preparazione molto versatile che può essere indifferentemente consumata da sola, oppure per farcire o accompagnare altri dolci. Si tratta dello zabaione, un nome che ci riporta indietro nel tempo, ai sapori dell’infanzia. Tutti l’abbiamo qualche volta assaggiato, sia pure nella preparazione più semplice, costituita unicamente da uova e zucchero lungamente montati insieme. Una creme densa e spumosa di solito accompagnata da qualche goccia di caffè per stemperare la dolcezza dello zucchero.

Quella che proponiamo oggi è la ricetta del più classico degli zabaioni, quello fatto a regola d’arte per accompagnare altri dolci o in cui intingere dei biscottini di pasta frolla. La nostra ricetta è dello chef Iginio Massari che molto gentilmente l’ha messa a disposizione sul web.

Ingredienti

500 g di marsala;

500 g di latte intero;

450 g di tuorli;

350 g di zucchero;

25 g di maizena;

25 g di amido di riso;

1 busta di vanillina;

1 limone biologico.

Spopola sul web questa ricetta di dolce al cucchiaio molto speciale

Per preparare il nostro zabaione, mettiamo il latte a bollire per pochi secondi con la buccia di limone. Dobbiamo usare solo la parte gialla della buccia e un limone non trattato. Dopo pochi secondi togliamo il latte dal fuoco e filtriamo. Ora in una ciotola montiamo i tuorli con lo zucchero e la vanillina, con la maizena e con l’amido di mais. Poi aggiungiamo a filo il latte caldo e il marsala e facciamo cuocere a bagnomaria, senza mai smettere di mescolare.

Per questa operazione è necessario inserire il tegame di cottura della crema in un tegame leggermente più grande pieno d’acqua bollente. La cottura sarà indiretta e dolce, indicata per tutte le preparazioni delicate. Quando la crema di sarà addensata la trasferiremo in una ciotola fredda, tenuta in frigorifero fino a quel momento, fino a farle raggiungere 50 gradi di temperatura. Possiamo servirla in coppette eventualmente accompagnata da panna montata.

Lettura consigliata

Come fare in casa un tiramisù perfetto con 3 segreti degli chef