Spopola su TikTok questa tendenza per la primavera che vuole capelli mossi con volume extra, l’ideale anche dopo i 50 anni

Questa volta gli hair stylist sembrano aver pensato proprio a tutte coloro che hanno spento le 50 candeline. La tendenza che spopola su TikTok è quella dell’extra volume del Blowout con qualcosa come 582 milioni di visualizzazioni. Questo nuovo trend in realtà non ha inventato proprio nulla perché bigodini, spazzola e phon sono un gran ritorno degli anni Novanta. Fra gli aspetti positivi del Blowout c’è sicuramente quello di addolcire i lineamenti del viso. Inoltre grazie alle onde sinuose possiamo mimetizzare alcune rughe d’espressione. Con grandi ciuffi possiamo nascondere le temute zampe di gallina e i contorni dell’ovale non più ben definito. D’altronde anche il parrucchiere di Jennifer Lopez ha dichiarato che la migliore piega scelta per la star di Merry Me è proprio il Blowout. Spopola su TikTok questa tendenza per la primavera assolutamente imperdibile.

Cos’è il Blowout?

Si tratta di una piega mossa realizzata con asciugacapelli, bigodini extralarge o becchi d’oca e spazzola a rullo.

Si ottengono così, su qualsiasi lunghezza delle onde voluminose che ricadono ai lati del volto. Riesumiamo quindi vecchi bigodini con diametro 78 mm e se conserviamo un casco della nonna, potrebbe fare al caso nostro.

Come si realizza

Si divide la chioma in tre sezioni: cento, destra e sinistra. Inizieremo con il centro, dividendo con la punta di un pettine una sezione che è quella sopra alla fronte, quella della frangia. Ora avvolgiamo questa ciocca all’indietro su una spazzola rotonda da 10 cm di diametro. Scaldiamo con il phon e prima di togliere la spazzola lasciamo in posa per almeno un minuto. Abbiamo quindi due possibilità: o fermiamo la ciocca con i becchi d’oca oppure l’avvolgiamo attorno ad un bigodino. Proseguiamo così per tutte le ciocche della sezione centrale e poi quelle laterali. Come prodotti per l’hair style potremmo utilizzare uno spray volumizzante no-gas e fissare con uno spray fissativo. Se vogliamo abbinare un colore a questa piega potremmo optare per un biondo “Expensive blonde”.

Spopola su TikTok questa tendenza per la primavera che vuole capelli mossi con volume extra, l’ideale anche dopo i 50 anni

Tutti i grandi parrucchieri ed hair stylist prevedono che vedremo delle pieghe molto curate. Dopo due anni di stile naturale, ora che si potrà tornare ad uscire, le donne hanno necessità di pensare a rendersi belle. Proprio come è stato dopo la depressione del 1929 e dopo la Seconda guerra mondiale, i look diventano più elaborati. Questo accadde all’epoca negli anni ‘30 con onde definite e scolpite. Ora stiamo assistendo allo stesso fenomeno anche se in questo 2022 le onde saranno fluenti e voluminose.

Non ci resta che munirci di phon e bigodini per un look di tendenza per la primavera 2022.

