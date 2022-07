A volte sono gli sperimentatori di internet a scoprire fatti o fenomeni interessanti che riguardano la nostra vita quotidiana. Quanti trucchetti, informazioni utili, ricette e idee abbiamo preso da internet negli ultimi anni? Ma ce n’è una in particolare che ha interessato molto i proprietari di gatti. Si tratta di un metodo semplicissimo per “ipnotizzare” il nostro gatto in pochi secondi e funziona davvero. Ma niente paura, il gatto tornerà immediatamente in sé appena finito. Vediamo di che cosa si tratta e perché funziona.

Il trucco dello spazzolino

Cosa intendiamo per “ipnotizzare il gatto”? Semplice, il gatto si trova in uno stato di rilassamento totale e profondo, al punto da essere immobile e poco reattivo, e sembrare appunto ipnotizzato. Ovviamente senza nessun danno per lui. Ma come si fa? Semplicissimo: basta usare uno spazzolino bagnato. Procuriamoci un vecchio spazzolino che non usiamo più e bagniamolo con dell’acqua tiepida. Poi passiamolo molto delicatamente sul pelo del nostro amico felino. Facciamolo soprattutto sulla testa, sulle guance e sul collo. In pochi secondi, il nostro gatto cadrà in uno stato di rilassamento profondissimo. Ma che cosa sta succedendo nella sua mente? Vediamo di spiegare questo fenomeno.

Spopola su internet questo trucchetto semplicissimo per ipnotizzare completamente il gatto in un minuto

Sembra che il gatto cada in uno stato di rilassamento profondo quando lo accarezziamo con uno spazzolino bagnato perché lo spazzolino gli ricorda la lingua della sua mamma quando era cucciolo. Le mamme gatte puliscono i gattini leccandoli. La consistenza delle setole dello spazzolino ricorderebbe quindi al nostro gatto la lingua della mamma, soprattutto se bagniamo lo spazzolino. In un certo senso riportiamo a galla dei ricordi molto profondi che sono associati ad un momento di affetto, cura e sicurezza per il nostro gatto.

Lo spazzolino gli ricorda la lingua della mamma

Spopola su internet questo trucchetto in cui molti utenti ci mostrano in video come sono riusciti a ipnotizzare il loro gatto usando soltanto uno spazzolino bagnato. Ma potrebbe far male al gatto? La risposta è no, ovviamente se non lo obblighiamo a sottoporsi a questo trattamento quando lui non vuole. Si tratta semplicemente di un altro modo di fargli le coccole. Ricordiamo però che ogni gatto è diverso e alcuni potrebbero non apprezzare di essere toccati sul muso o sulla testa. Inoltre, alcune razze sono tendenzialmente più affettuose e più coccolone di altre, in particolare alcune sono perfette anche per i bambini.

