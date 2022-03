Non c’è nulla di più rilassante che arredare ogni angolo della casa secondo il nostro personalissimo gusto. Creare e ricreare interni ed esterni, giocare con colori, forme e sfumature, rendere i nostri spazi pratici, unici e soprattutto esteticamente accoglienti. Se amiamo dilettarci nel fai da te, spesso con una spesa bassa possiamo realizzare originali decorazioni. Dal salotto al corridoio, dal balcone alla cucina, basta un pizzico di creatività per rendere unici i nostri spazi. Tuttavia, seppur pieni di ottime idee, in alcuni casi e per alcuni ambienti della casa potremmo incontrare delle difficoltà. Infatti, se dobbiamo arredare un giardino lungo e stretto, le piccole dimensioni potrebbero complicare leggermente i nostri piani.

Spopola quest’idea primaverile per arredare un giardino lungo e stretto con originalità e spendendo pochi soldi

Potrebbe risultare più facile armarsi d’idee e arredare un ampio giardino, un po’ più complicato arredarne uno lungo e stretto. E così, presi dallo sconforto, potremmo abbandonare ogni buona idea o rimandarla nel tempo. Tuttavia, indipendentemente dalle dimensioni, possiamo arredare ogni angolo, che sia piccolo o grande. Ad esempio, qualunque siano le dimensioni del giardino, con il riciclo creativo possiamo realizzare delle colorate lampade da esterno. Ma potremmo anche seguire la moda e le tendenze del momento.

Sfumature

Il very pery è il colore simbolo dell’anno nel mondo della moda. Questa magnifica sfumatura, oltre ad essere presente negli armadi, dona originalità ed eleganza anche alle nostre case. L’arredamento interno si tinge di sfumature violacee, che ci mettono di buon umore. Ebbene, anche nei nostri giardini potremmo ricreare lo stesso effetto. Infatti, per personalizzare in maniera originale il giardino, possiamo giocare con le sfumature di colore della natura. E così, con fiori violacei potremmo realizzare meravigliosi angoli colorati. Tuttavia, per non rischiare di avere zone monocolore, potremmo anche mixare le varietà floreali.

Percorsi fioriti

Dunque, nei nostri angoli verdi potremmo mixare profumi e colori. In questo senso, potremmo accostare i fiori viola con tonalità primaverili come il bianco o il rosa.

Un’idea originale è quella di creare un meraviglioso percorso floreale lungo i lati del nostro giardino. Potremmo scegliere di trapiantare le piante in vaso o direttamente nel terreno, a seconda delle nostre necessità. Nelle zone a mezz’ombra, potremmo posizionare i piselli odorosi dal colore viola. A seguire, il lillà, un cespuglio viola da posizionare in un posto discretamente soleggiato. Potremmo, poi, proseguire il percorso continuando con le sfumature di viola: la clematide e l’anemone coronaria. La prima, da posizionare al sole, è una pianta rampicante rustica caratterizzata da differenti varietà con tonalità diverse di viola. La seconda, perfetta sia per le zone d’ombra che soleggiate, potrebbe aiutarci a creare un “effetto wow”. Infatti, le diverse specie possono avere sfumature che vanno dal viola al blu.

Tuttavia, per non creare un percorso monocolore, potremmo sfumare il viola con il bianco o il rosa. In questo caso, potremmo seminare delle primule o delle petunie surfinie. Dunque, spopola quest’idea primaverile per arredare e donare colore a giardini e spazi esterni.

Lettura consigliata

Come avere gerani rossi e bianchi sempre belli, rigogliosi e fioriti con questo metodo della nonna conosciuto da pochi