Dopo un anno e mezzo di pandemia, vorremmo tutti rilassarci. Le vacanze sono fatte apposta, ma solo se si seguono alcuni consigli. Noi di ProiezionidiBorsa cerchiamo sempre di dare al Lettore dei consigli su come godersi al meglio la vita e anche per le vacanze abbiamo qualcosa da dire.

Innanzitutto, consigliamo di scegliere le località più caratteristiche, quelle che sono fuori dal turismo di massa. Se vogliamo rilassarci, non ha senso andare in posti che accolgono tantissima gente. File infinite ai ristoranti, spiagge troppo affollate e rumori vari ci possono solo dare fastidio. Inoltre, dovremmo scegliere delle mete economiche, in cui possiamo sentirci a nostro agio anche economicamente. Ebbene, si da il caso che il borgo alpino di cui vogliamo parlare oggi è proprio coerente con queste due idee. Ecco lo splendido borgo alpino lontano dal turismo di massa con un lago straordinario.

Il lago

Il lago in questione è proprio quello di Serre-Ponçon e la cittadina è Embrun. Partiamo da un concetto di base. Il lago è artificiale, ed è stato formato dai francesi per regolare l’afflusso del fiume Durance. Il paesaggio è davvero incredibile, siamo, infatti, proprio in mezzo alle Alpi francesi. Dall’Italia questo lago è lontano un’ora scarsa di macchina, ma consigliamo di evitare le gite domenicali. In questo modo troveremo la gioia della tranquillità e della natura incontaminata.

La cittadina di Embrun ha parte del suo comune che tocca il lago. Borgo di origine romana, Embrun è soprattutto conosciuto per un’abbazia che dovremmo tutti visitare. Parliamo dell’abbazia di Nostra Signora di Boscodon. In passato, era l’abbazia che controllava larga parte della valle della Durance e la sua fondazione è sicuramente medievale. Questa meravigliosa abbazia ci piacerà molto, dato che riesce ad unire fede, spiritualità, natura e montagna.