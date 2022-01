È opinione comune che nei mesi di gennaio e febbraio gli unici lavori da fare nel giardino siano quelli di potatura e pulizia. In realtà non è necessariamente così. Se scegliamo la specie giusta, è proprio questo il momento perfetto per iniziare a coltivare le piante che renderanno il giardino meraviglioso in primavera. Oggi parleremo proprio di una di esse. E ci sono splendide foglie a forma di stella e meravigliosi fiori gialli in questa pianta indistruttibile perfetta da piantare nel giardino in inverno. Scopriamo le sue caratteristiche e ciò che la rende davvero unica. Se impariamo a curarla nel modo giusto, il nostro angolo verde farà invidia a tutti per i prossimi anni.

Tra i Paesi del Mondo con la più radicata tradizione in fatto di piante e giardini, ci sono sicuramente quelli dell’Estremo Oriente. Ed è proprio da lì che arriva la pianta di cui parleremo oggi: la Peltoboykinia.

La Peltoboykinia ha alcune caratteristiche che la rendono perfetta per essere piantata proprio in queso periodo. In primis è in grado di resistere a temperature di molti gradi inferiori allo zero. In secondo luogo è una delle poche specie che preferisce gli angoli di ombra rispetto al sole. E chi si occupa di giardino sa benissimo che sono i più difficili in cui far crescere le piante.

Una pianta perenne estremamente resistente e allo stesso tempo meravigliosa. Le foglie ricordano la forma delle stelle marine e, quando iniziano a crescere, attraversano varie tonalità di rosso prima di arrivare al definitivo verde brillante. I fiori, invece, sono delle piccole campane gialle, che quando si schiudono garantiscono un incredibile effetto scenografico.

Come coltivare la Peltoboykinia

Come abbiamo appena visto, la Peltoboykinia resiste benissimo nei mesi più freddi e in assenza di sole. L’unico aspetto a cui dobbiamo fare attenzione è il vento, che rischia di rovinare le foglie durante la fase di crescita. Ma niente paura. Proviamo a piantare una di queste piante indistruttibili a protezione e dovremmo risolvere facilmente il problema.

Per quanto riguarda terreno di crescita, concimazione e annaffiatura avremo pochi problemi. Questa pianta ama i terreni umidi con un buon drenaggio. Terreni a cui dovremmo aggiungere una buona quantità di concime organico, soprattutto nel periodo in cui iniziamo a coltivarla.

La Peltoboykinia, infine, ha bisogno di essere annaffiata regolarmente ma senza esagerare. Meglio evitare i ristagni d’acqua, soprattutto nei suoi primi mesi di vita.

