C’è chi ama il mare, chi la natura, ed infine gli amanti della cultura. In famiglia o in coppia è difficile accontentare tutti. Molte volte i viaggi che si organizzano in estate non sono apprezzati all’unanimità. Questa volta però abbiamo la soluzione ideale, una splendida località al centro Italia perfetta per le vacanze estive tra mare cristallino, cultura e natura. Più di così non si può volere veramente nulla, perché c’è tutto.

La sabbia con il suo mare blu, il verde per gli amanti della natura e la storia per chi, anche in vacanza, ama apprendere. Così nel calendario della vacanza tutti sono contenti, perché magari un giorno si può stare in spiaggia, quello dopo si può visitare un sito archeologico e quello dopo ancora si può fare una bella passeggiata nel verde.

Dove si trova questo posto così magico?

Come abbiamo, infatti, scritto sopra questo luogo si trova nel centro Italia. E stiamo parlando di Marina di Camerota. Questa è una frazione di un borgo (Camerota) che si trova sul Monte Bulgheria. Questa splendida località al centro Italia perfetta per le vacanze estive tra mare cristallino, cultura e natura condivide un’ampia spiaggia con Palinuro.

Soffre un pochino la vicinanza con la famosa spiaggia ma Marina di Camerota ha anche lei degli assi nella manica. Infatti, un luogo sensazionale è Punta degli Infreschi o la spiaggia di Lentiscelle. È possibile inoltre per gli amanti della natura visitare il Parco Nazionale del Cilento e il Vallo di Diano. In loco, infatti, si possono organizzare delle gite fuori porta da soli oppure con delle visite guidate.

Oltre alla natura e al mare abbiamo parlato anche di storia. Questo perché a soli 33 chilometri dista Velia, famoso sito archeologico. A invece 77 chilometri possiamo trovare Paestum con i suoi magnifici templi.

