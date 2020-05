Mai come in questo drink, nel suo nome, ci sono tutte le caratteristiche e le qualità che lo contraddistinguono. Il Tequila Sunrise infatti porta in dote la forza del sole nascente e tutti i colori della nuova alba. Agrodolce, ma allo stesso tempo lievemente greve, grazie alla presenza della tequila, bevanda nazionale messicana. Un cocktail quindi un po’ selvaggio e un po’ rivoluzionario che riporta la mente gli splendidi paesaggi del West e ai colori insostituibili delle vallate americane. Ma, grazie anche alle sue comparsate in molti film di Hollywood, splendente e dissetante il Tequila Sunrise ci allunga fino alle meravigliose spiagge di Acapulco.

Le sue origini sconosciute

Le sue origini non sono ancora chiare, è più di uno infatti il paese che cerca di appropriarsi della sua invenzione. Che sia americano del nord, del centro o del Sud, sta di fatto che questo long drink è salito alla ribalta come pochi nella storia. Negli anni ’70 infatti gli Eagles, gruppo US famoso per l’indimenticabile Hotel California, gli dedicò una canzone. Ma la sua fama crebbe infinitamente con l’omonimo film del 1988, protagonisti due icone del cinema mondiale: Michelle Pfeiffer e Mel Gibson. Pellicola che si guadagnò meritatamente il premio Oscar alla fotografia, venendo legato in maniera indissolubile all’omonimo cocktail.

Ingredienti per la preparazione

Tequila bianca

Succo d’arancia

Sciroppo di granatina

Fette d’arancia

Ciliegie candite

Una dose di questo cocktail apporta circa 170 calorie e vanno rispettate le proporzioni degli ingredienti, per salvaguardare la ricetta originale. Il rapporto è di 2 a 1 tra succo d’arancia e Tequila e di un terzo tra Tequila e granatina.

Metodo di preparazione

Versare i cubetti di ghiaccio in una caraffa, a cui a cui si aggiungono il liquore e il succo d’arancia, possibilmente di agrumi e fresco. Versare quindi lo sciroppo di granatina e mescolare il tutto. Guarnire infine con mezza fetta d’arancia e una ciliegia candita birra possibilmente dotata di stelo. Si consiglia di berlo immediatamente e gustarlo in tutta la sua freschezza, splendente e dissetante il Tequila Sunrise.

Approfondimento

Uno dei cocktail più semplici da preparare