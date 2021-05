Peter Pan ce lo ha insegnato, dentro ad ogni adulto si nasconde l’eterno bambino. Fa bene ogni tanto dar sfogo al proprio bisogno di gioco e divertimento. La vacanza e il relax sono i momenti perfetti per ritornare un po’ bambini e ricaricarsi di energie positive. Questa è una mini guida ai giochi più divertenti da portare in valigia. Sarà spiegato il perché saranno gli adulti a ridere di più se giocheranno con questi divertentissimi giochi portatili quest’estate in vacanza.

Mini video gioco

Dedicato agli eterni ragazzi degli anni ’80 e molto apprezzato anche dalle nuove generazioni. È la proposta di un mini videogioco portatile. È la perfetta miniatura dei videogiochi che si trovavano nelle sale gioco tipiche degli anni ’80. Anche i 152 giochi caricati al suo interno sono proprio quelli vintage. Un tuffo nel passato per i genitori di oggi per rivivere i divertenti pomeriggi della propria infanzia e condividere coi propri piccoli momenti spensierati. Il volume è regolabile per cui non si correrà il pericolo di disturbare i vicini di ombrellone.

Dubble

Si consiglia l’acquisto della versione da spiaggia di questo pluripremiato gioco di carte. Sono plastificate in modo da non rovinarsi con l’umidità e richiuse in una comoda retina. Il mazzo è composto da 52 carte rotonde con 8 disegni su ognuna. Uno di essi è ricorrente. Vince chi rimane prima senza carte scartando di volta in volta quella che ha il disegno uguale all’ultima carta gettata dal precedente giocatore. Richiede attenzione e velocità, ed è un utile allenamento per i riflessi a tutte le età.

Indovina chi

Uno dei più bei giochi per tutte le generazioni di sempre. In versione portatile si può giocare ovunque. Stimola, il ragionamento e l’attenzione. Non sarà sempre facile indovinare il personaggio scelto dal proprio avversario attraverso semplici domande a cui poter rispondere solo con un sì o un no. Ancora più divertente se si organizzano mini tornei in famiglia. Risate assicurate.

Forza 4

Grazie alla versione portatile, corredata di comodi vassoi su cui disporre le pedine per non perderle, è possibile giocare ovunque, in treno come in spiaggia. I più piccoli imparano presto. Si sviluppano capacità di previsione e strategie per creare per primi la composizione di 4 pedine in fila e impedire all’avversario di compiere le proprie mosse. Questi sono i classici giochi da 0 a 99 anni da poter giocare ovunque e che fanno divertire tutti. Giochi senza tempo che hanno attraversato i decenni. Oggi offrono la possibilità di condividere anche con le nuove generazioni i momenti più gioiosi della propria infanzia. Creano un prezioso filo conduttore, un amarcord fatto di risate e ricordi in cui è possibile coinvolgere anche i nonni. Abbiamo così spiegato il perché saranno gli adulti a ridere di più se giocheranno con questi divertentissimi giochi portatili quest’estate in vacanza.