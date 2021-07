Quando si tratta di organizzare le prossime vacanze può capitare di non saper quale luogo scegliere. Vi sono molte mete turistiche affascinanti e degne di visita, e per questo la scelta non si rivela sempre facile. La nostra Redazione oggi è qui per suggerire al proprio pubblico un posto di mare in cui bisogna mettere piede almeno una volta. Non si potrà che restare ammaliati dalla bellezza delle sue coste e dalla natura che lo circonda. Andiamo allora insieme alla scoperta di questo magnifico borgo italiano.

La ricchezza della Toscana è racchiusa in questo splendido borgo

La Toscana è una regione famosa per le sue località balneari. Tra le più conosciute si inserisce con merito Marina di Bibbona. Questo magnifico borgo si trova sulla celebre Costa degli Etruschi, nel territorio della provincia di Livorno. Chi deciderà di recarsi qui si potrà immergere non solo nella bellezza del suo mare, ma anche nella natura più verde e in molte altre attività.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Spiaggia di sabbia fine e una pineta rigogliosa si abbracciano in questo suggestivo borgo bandiera blu

I motivi per cui bisognerebbe spendere del tempo a Marina di Bibbona sono tanti e tutti validi. Un punto a favore riguarda la limpidezza delle acque e il fascino dei suoi lidi, molti a libero accesso. Spiaggia di sabbia fine e una pineta rigogliosa si abbracciano in questo suggestivo borgo bandiera blu, vero vanto italiano.

Tra i molti passatempi da fare qui si consigliano uscite a piedi, in bici o addirittura a cavallo circondati dalla vegetazione formata perlopiù da pini. Gli appassionati di cultura resteranno stupiti invece di fronte alla maestosità del forte del paese, risalente al XVIII secolo. Ricca di suggestione è anche la Chiesa della Madonna del Mare, datata al 1955. Infine, per i più piccoli è imperdibile il divertente parco giochi di Bibbolandia e il vicino parco del Cavallino Matto.

Approfondimento

Questo borgo di pescatori con spiagge paradisiache e panorami mozzafiato evoca pace e tranquillità