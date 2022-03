La primavera è il periodo migliore per spostarsi e ricominciare a viaggiare. Le giornate più lunghe e il clima più mite spingono molti a prenotare una nuova avventura.

I viaggi, infatti, sono una delle poche cose in cui merita davvero spendere denaro. Possiamo fare a meno di una televisione nuova ma anche di un nuovo cellulare o di nuovi vestiti non necessari.

Al contrario, partire alla scoperta di nuove parti di questa immensa e meravigliosa terra non ha davvero prezzo. Tra le mete che possiamo scegliere a marzo e aprile non si può non citare il Portogallo e, in particolare la zona di Lisbona. Dalla capitale, poi, non facciamoci scappare una gita in treno alla scoperta della meravigliosa Évora.

Il Portogallo è un Paese favoloso raggiungibile a poche ore di volo dall’Italia. La capitale, Lisbona, ma anche Porto sono ben collegate con parte dei maggiori aeroporti italiani. A seconda delle date scelte, poi, si potrà spendere più o meno denaro.

Oggi, però, non si tratterà di Lisbona ma di una località di mare che sorge a pochi chilometri dalla capitale.

Cascais nasce come un tranquillo villaggio di pescatori ma si trasforma rapidamente in una delle mete estive preferite dagli abitanti di Lisbona.

Spiagge dorate e clima mite ci accoglieranno in questo antico borgo di pescatori a poche ore dall’Italia da visitare a marzo e aprile

La popolarità di questa piccola città risale alla fine dell’800 quando l’allora Re decise di trascorrere qui le vacanze estive.

A Cascais si arriva tranquillamente in autobus o, meglio, in treno da Lisbona. La stazione ferroviaria, infatti, sorge vicinissima al centro storico e il prezzo del biglietto è irrisorio.

Durante il periodo estivo ci si potrà rilassare sulle spiagge dorate e tuffarsi nell’Oceano Atlantico. Marzo e aprile, purtroppo, sono mesi in cui solamente i temerari potranno provare l’ebrezza di un bagno in queste acque ancora fredde.

Tuttavia nelle giornate di sole ci si potrà sdraiare sulla spiaggia e godersi il calore primaverile.

Non solo spiaggia

Quindi, spiagge dorate e clima mite ci accoglieranno in questo antico borgo di pescatori ma Cascais non è solamente spiaggia.

Le strette viuzze del centro storico sono tutte da scoprire e ci permetteranno di visitare la cittadella e la Igreja de Nossa Senhora de Assunçao.

Chi ha tempo e voglia di fare una passeggiata potrà raggiungere la Bocca dell’Inferno. Si tratta di una formazione rocciosa che sorge a un paio di chilometri dal centro cittadino. Molto interessante e suggestiva specialmente in caso di acque agitate.

Cascais è una città a misura di essere umano, per questo si potrà visitare tranquillamente a piedi.

Da non perdere, poi, i numerosi ristoranti di pesce per un pranzo veloce o una cena in tutta tranquillità.