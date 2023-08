Spiagge da sogno e prezzi da favola per una vacanza al mare di fine estate a un passo dalle nostre coste 

Per godervi una vacanza al mare di fine estate, c’è una soluzione che vi farà risparmiare senza rinunciare alla bellezza e alla qualità. A due passi dall’Italia è possibile trovare spiagge da sogno e un mare simile a quello delle Maldive a prezzi stracciati.

In Italia è scoppiato il caro spiaggia. In Liguria si possono spendere anche 80 euro per un ombrellone e due sdraio. In Sardegna si può arrivare anche a 200 euro e non negli stabilimenti di lusso. Affittare una casa, e non una villa, in Puglia, può costare anche 1.200 euro a settimana. Ecco perché qui si è registrato un calo delle presenze del 20%. Ma c’è una soluzione per fare delle vacanze da sogno di fine estate a prezzi davvero low cost.

Molti per le vacanze al mare lasciano l’Italia per questa meta sempre più gettonata

Proprio davanti alle nostre coste, c’è un luogo di mare che sta diventando sempre più una meta preferita dagli italiani. Qui il mare è meraviglioso e soprattutto i costi davvero ridotti. Stiamo parlando dell’Albania.

L’Albania vanta una costa di oltre 400 km, bagnata dal Mar Ionio e dal Mar Adriatico, con una grande varietà di spiagge. Si va da quelle più turistiche di Durazzo, Valona e Saranda, a quelle più segrete ed ancora relativamente incontaminate, nascoste lungo tutto la costa.

Qui le spiagge sono molto belle, con sabbia bianca fine e un mare cristallino. Tanto che sono già state ribattezzate le Maldive del Mediterraneo. Tra le più famose ci sono Ksamil, Himara, Dhermi, Borsh e Gjipe, ma ce ne sono molte altre da scoprire e da godere in tutta tranquillità.

Spiagge da sogno e prezzi da favola per una vacanza di fine estate

Se pensate che per andare in Albania si debba spendere molto per il viaggio e per il soggiorno, vi sbagliate. L’Albania è una meta economica e conveniente, sia per chi arriva in aereo che per chi arriva in traghetto. Ci sono infatti diverse compagnie aeree low cost che collegano l’Italia con Tirana, la capitale albanese, con voli che partono da circa 50 euro.

In alternativa, potete optare per il traghetto, che parte da vari porti italiani come Bari, Brindisi e Ancona con prezzi altrettanto economici. Una volta arrivati in Albania, potete spostarvi facilmente con i mezzi pubblici o con le auto a noleggio, che hanno tariffe molto convenienti.

Quanto costa una settimana per due persone a Ksamil

Qui si trovano spiagge da sogno e prezzi da favola, infatti per un ombrellone e due sdraio si paga in media tra 10 e 15 euro. Per quanto riguarda l’alloggio, potete trovare soluzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche: dagli hotel di lusso ai bed and breakfast, dai campeggi agli appartamenti. In media, una camera doppia in un hotel a tre stelle costa circa 50/70 euro a notte.

Abbiamo simulato una vacanza per due persone dal 27 agosto al 2 settembre e abbiamo cercato le varie offerte sul web. Abbiamo trovato a Ksamil un intero appartamento di 38 metri quadri a 150 metri dal mare. Il costo al momento della stesura dell’articolo era di 414 euro. Oppure un albergo 3 stelle, fronte mare a 455 euro per la camera.

Questi sono solo alcuni esempi per dare una idea della spesa per una eventuale vacanza last minute e low cost di fine estate. Per chi desidera fare una vacanza in Italia, non è difficile trovare un bel mare ad un costo accettabile. Per esempio in una bellissima località in Puglia è possibile fare una vacanza di 7 giorni nella prima settimana di settembre a partire da 242 euro a testa.