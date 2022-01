Per tanti in questo periodo c’è il desiderio di evadere dalla routine e godersi qualche giorno al caldo. Gli amanti del clima mite e della dolce brezza estiva soffrono incredibilmente il gelo e il freddo invernale. Un salto in un luogo caldo potrebbe essere la carica giusta che serve per affrontare gli ultimi mesi d’inverno.

Il problema però è che passare qualche giorno in una meta calda non è sempre semplice o economico. Spesso pensiamo che i luoghi caldi siano solo in zone tropicali distanti chilometri da noi e molto costosi.

In realtà però abbiamo già parlato di alcune mete non lontane dall’Italia e a prezzi vantaggiosi. Ad esempio abbiamo visto come Sharm el-Sheikh potrebbe essere un luogo perfetto per godersi qualche giorno al caldo spendendo poco. La proposta di oggi è un po’ più lontana dall’Italia ma gode di un clima davvero pazzesco per questo periodo. Le temperature in questo gruppo di isole dell’Atlantico si aggirano intorno ai 24° gradi.

Spiagge da sogno e paesaggi incantati in questo arcipelago perfetto per una vacanza al caldo in pieno inverno

Stiamo parlando dell’incredibile arcipelago di Capo Verde, poco distante dalle coste africane. Ma molto più a Sud delle più conosciute Canarie. La bellezza di questo luogo è da togliere il fiato con i suoi colori vivaci e vibranti. Un piccolo gioiello incastonato nell’Atlantico che ancora in troppi non conoscono.

Si tratta di 10 isole di origine vulcanica che sembrano quasi dei sassolini in un torrente a vederli sulla mappa. Invece queste isole sono davvero una più bella dell’altra e stanno diventando sempre più popolari. Assolutamente da non perdere la Capitale Praia che si trova sull’isola di Santiago. Aggirarsi tra le viuzze ammirando i colori vivaci della città è un piacere.

Mare, spiaggia ma anche escursioni in un paradiso quasi incontaminato

Chi ama passeggiare dovrebbe fare un salto sul Vulcano Pico do Fogo. Dalla vetta più alta di tutta Capo Verde si può ammirare un panorama quasi unico. Se invece il nostro obiettivo è rilassarci sulla sabbia dorata allora la scelta ricade sull’Isola di Sal. Mare cristallino e silenzio sono gli ingredienti giusti per rilassarsi.

Ma anche Cidade Velha dove si trova la Fortezza Reale di San Filippo o la cittadina di Mindelo. Oppure il suggestivo faro di Maria Pia ma dando anche spazio agli sport acquatici a Sao Nicolao. Insomma queste isole offrono davvero tutto quello che potremmo desiderare. Ad un prezzo vantaggioso è possibile prenotare 4 notti anche in qualche resort più di lusso. L’unica pecca è che dall’Italia bisogna necessariamente fare scalo, in genere in Portogallo.

Ecco, se cerchiamo spiagge da sogno e paesaggi incantati è proprio questa la meta da scegliere. Questo poi è proprio il periodo giusto per godere delle temperature ideali. Ma si potrebbe andare anche a Carnevale per ammirare le festose celebrazioni. Ricordiamo sempre di consultare il sito Viaggiare Sicuri per informarsi sulle ultime disposizioni in merito alla documentazione da esibire.

