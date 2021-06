“I laghi non vado mai” cantavano i meravigliosi Cochi e Renato negli anni ruggenti del Cabaret quello vero. Ma per questo di lago dobbiamo fare un’eccezione perché merita un soggiorno e non solo una semplice e veloce visita. Spiagge come al mare in questo meraviglioso lago attrezzato pluripremiato dalla Bandiera Blu. Circondato dai boschi e in una cornice unica di fiori e prati la nostra meta è Lavarone in provincia di Trento. Uno di quei laghi alpini che ci lascerà assolutamente ammaliati col suo fascino.

Unico nel suo genere questo lago presenta delle spiagge di sabbia e non di ciottoli e sassi. Siamo a circa 1.000 metri sul livello del mare e quindi l’aria è davvero buona in questa zona il cui comprensorio è davvero rilassante. Ma non manca davvero nulla dato che sono presenti due stabilimenti ben attrezzati in grado di fornirci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche prendere il pedalò e andare a fare il bagno in mezzo al lago che presenta acque pulitissime e più volte premiate nella sua storia.

Attuale Bandiera Blu

Nel momento in cui scriviamo Lavarone detiene la Bandiera Blu ed è uno dei laghi più belli e puliti d’Italia. Attenzione però che qui non manca davvero nulla per una vacanza sia rilassante che sportiva. Il Lago di Lavarone permette infatti di fare arrampicate, passeggiate, giri in mountain bike e splendide nuotate.

Un’atmosfera di relax mentale

Il Lago di Lavarone è passato anche alla storia quale meta preferita delle vacanze del padre della psicanalisi Sigmund Freud. Non solo lui ma anche buona parte della nobiltà dell’Impero Asburgico passava qui le ferie quando il territorio apparteneva all’Austria. A testimonianza dell’immortale fascino di questa meravigliosa zona che da secoli è particolarmente apprezzata e amata. Gli alberghi sono puliti e gradevoli con sistemazioni davvero in pieno confort. Da assaggiare le specialità locali. Uscite consigliate sulla A22 dell’Autobrennero Rovereto Nord o Trento centro.

