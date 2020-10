Quanti di noi, prima di andare a dormire, ci siamo bevuti una bella camomilla? Come vuole la tradizione, questo rimedio sarebbe l’ideale per dormire sereni. Qualcuno si è già però accorto che i suoi effetti possono essere molto diversi. C’è, infatti, chi dice che la camomilla tiene perfino svegli. Chi ha ragione?

Spiacenti la camomilla non fa davvero dormire, lo dice la scienza

Pare che non ci siano vere prove sugli effetti della camomilla sulla qualità del sonno. E ce lo dice la scienza.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Uno studio condotto da Arnedt e colleghi ha proprio cercato di scoprire se la camomilla aiuta a dormire meglio. Lo studio è stato effettuato su 34 pazienti, alla metà dei quali veniva somministrata la camomilla. L’altra metà assumeva, invece, un semplice placebo. I risultati? Nessuna differenza significativa tra i due gruppi. Quindi spiacenti la camomilla non fa davvero dormire, lo dice la scienza. Quali sono però gli effetti di questo fiore?

I veri effetti

Non ci sono studi che concordano sui veri effetti della camomilla ma nella tradizione questa sostanza offre vari benefici.

Al contrario di ciò che si dice comunemente, vi è chi, ad esempio, si sente più sveglio dopo aver assunto camomilla. Anche se non ne sappiamo la ragione c’è chi ritiene che accada quando teniamo in infusione il fiore troppo a lungo. Le sue sostanze, quindi, diventerebbero molto concentrate ed ecciterebbero chi la beve.

La camomilla ha anche proprietà disinfiammanti e lenitive. Può anche aiutare chi soffre d’ansia. È forse, questa, la ragione per cui pensiamo che aiuti a dormire. Attenuando l’ansia ci sentiamo più rilassati.

La camomilla ha, tuttavia, anche degli aspetti negativi. Secondo uno studio condotto in Medio Oriente, questa sostanza è infatti sconsigliata alle donne in gravidanza e a quelle che allattano. Pare, cioè, che i principi in essa contenuti possano essere dannosi sia per il feto che per il neonato.