Lo spezzatino è senza dubbio un secondo piatto che non passa mai di moda. Ogni occasione è buona per assaporare un piatto goloso che accontenta tutta la famiglia. Grazie alla cottura lenta e alla bontà degli ingredienti, questo piatto si è aggiudicato la fama di essere tra le ricette più buone e cremose di tutti i tempi.

La ricetta tradizionale è sostanziosa e la carne è morbida e saporita, sfumata con del vino bianco. Tuttavia, anche chi è alla ricerca di secondi piatti sfiziosi e più leggeri può deliziare il palato con lo spezzatino, senza preoccuparsi delle calorie. Basta conoscere questa ricetta che non prevede vino, burro e farina. Prima di dedicarci alla preparazione dello spezzatino, ecco due idee di cucina da non perdere!

Due idee golose, facili e veloci

Partiamo da un secondo piatto di carne davvero eccezionale. Facile da preparare, non ci farà pentire di essere a dieta perché è leggero ma gustosissimo.

Tra i contorni più gettonati e amati di sempre troviamo le patate. Non tutti sanno, però che è possibile cuocerle senza olio con questo trucchetto facilissimo che non prevede neanche la friggitrice ad aria.

A questo punto, possiamo dedicarci alla nostra ricetta di carne.

Spezzatino di carne light morbido e cremoso per un secondo piatto goloso e più leggero senza burro, vino e farina

Di seguito tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

700 g bocconcini di manzo magro;

4 cucchiai d’olio d’oliva;

1 costa sedano;

2 carote;

1 cipolla;

acqua calda q.b.

Procedimento

Realizzare uno spezzatino di carne light morbido e cremoso è facilissimo. Innanzitutto bisognerà pulire e pelare le carote. Poi, tagliarle a pezzetti piuttosto piccoli. Dopo, tritare finemente la cipolla e tagliare a pezzettini anche la costa di sedano.

In una casseruola versare un filo d’olio e a fiamma bassa far ammorbidire le carote, la cipolla e il sedano per 3-4 minuti. Poi, aggiungere i bocconcini di spezzatino, lasciandoli rosolare su tutti i lati. Solo dopo aver fatto rosolare la carne, sfumare con un po’ d’acqua calda e lasciar cuocere sempre a fiamma bassa. Aggiungere il sale e il pepe. A questo punto, bisognerà ricoprire lo spezzatino con acqua bollente. Far cuocere per circa un’oretta. La cottura lenta e duratura renderà la carne talmente morbida da sciogliersi in bocca. Attenzione a non lasciar mai evaporare tutta l’acqua. Pian piano si formerà un sughetto gustoso. Infine, servire caldo. Nessuno potrà resistere a questo piatto eccezionale.

