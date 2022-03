Le spese che ogni giorno devono sostenersi per mandare avanti il proprio nucleo familiare oltre ad essere numerose sono spesso abbastanza corpose. Se poi a lavorare è uno soltanto o all’interno vi sono persone con disabilità le cose possono complicarsi maggiormente, nonostante diverse forme di sostegno.

Per questo il nostro legislatore ha previsto la possibilità di detrarre tante e varie spese che le famiglie si trovano a sostenere. Si pensi ad esempio alle spese sostenute tutti i giorni per l’acquisto di mascherine o per i tamponi quando dovessero rendersi necessari. L’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare le spese più diffuse in farmacia applicando la detrazione del 19% sulla parte eccedente euro 129,11.

Inoltre per i soggetti con disabilità e per i familiari che li assistono, il nostro sistema tributario prevede varie e importanti agevolazioni. Ad esempio possono ottenere ausili sanitari gratuiti come un materasso o un letto ortopedico facendone domanda. Tra le spese fisse da sostenere per quasi ogni famiglia rientrano sicuramente quelle riguardanti il settore auto, un elemento indispensabile per gran parte della popolazione. Per questo il legislatore ha previsto diverse forme di detrazioni e riduzioni dei prezzi nel settore auto a favore dei disabili e dei loro familiari. Da quest’anno con la Legge 104, per l’acquisto dell’auto con Iva agevolata, basteranno soltanto 2 documenti senza verbale INPS

Spettano anche oltre 500 euro di detrazioni a questi titolari di assicurazione ma molti lo ignorano

L’Agenzia delle Entrate in riferimento alle polizze assicurative in generale riconosce la detraibilità dall’IRPEF nella misura del 19% delle spese sostenute per le stesse. In particolare queste devono prevedere il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa. Nonché di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Altra condizione è che l’impresa di assicurazione non abbia la possibilità di recedere dal contratto.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate nella sua guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, specifica anche l’importo detraibile a seconda delle ipotesi.

In particolare per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte e di invalidità permanente l’importo complessivamente detraibile è di 530 euro. Mentre per le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana l’importo detraibile è di euro 1.291,14. Importo al netto dei premi per le assicurazioni con oggetto il rischio di morte o d’invalidità permanente.

Infine dal 2016 l’importo detraibile per i premi versati per le assicurazioni, a tutela delle persone con disabilità grave è aumentato fino a 750 euro. Qualora poi nel contratto siano indicati più beneficiari e uno dei quali con una grave disabilità, l’importo massimo detraibile dovrà essere di 750 euro. Pertanto è importante non dimenticare questa importante agevolazione ovvero che spettano anche oltre 500 euro di detrazioni per i titolari di dette polizze.