Saper scegliere tra tanti prodotti non è sempre semplice. Oggi vogliamo proprio svelare come muoversi per prendere quello migliore. Il tonno è un pesce molto nutritivo. E come sappiamo oltre a trancio si vende anche in razioni conservate. È ricco di proteine e grassi omega 3, essenziali per il nostro corpo. Inoltre, contiene molte vitamine come la D, B6 e B12. Queste sono necessarie per il nostro metabolismo. È anche un aiuto per il nostro sistema immunitario grazie ad alcuni minerali come il fosforo. Ma tra i tanti quale scegliere? Sveleremo che anche se spesso non lo prendiamo ma in realtà è questo il tonno in scatola migliore che troviamo nei supermercati.

Varie confezioni

Esistono molti formati di questo prodotto. Dal tipo di confezione come quella in vetro e quella in metallo. Inoltre, ci sono i materiali di conservazione. Il tonno all’olio d’oliva che ha più calorie. Quello conservato in salamoia che è meno conosciuto. Poi abbiamo quello al naturale e quello conservato con olio di girasole. Questi ultimi sono più consumati da chi è a dieta dato il loro minor contenuto calorico. Tra tutte queste varietà ce ne è una che spicca. Ed è un solo elemento che fa la differenza. Scopriamolo nelle prossime righe.

Come abbiamo detto prima il tonno all’olio d’oliva viene evitato. Questo perché l’olio di conservazione è molto calorico. Anche se si sgocciola ne rimane sempre un po’ sul pesce. Ma in realtà il miglior tonno in scatola è proprio quello all’olio d’oliva. Ovviamente c’è un motivo per questa affermazione. L’olio d’oliva per la sua specifica composizione ha un grande beneficio. Infatti, ha una migliore capacità di trattenere e conservare i nutrienti. Soprattutto per quanto riguarda la vitamina A e la vitamina D. Quindi anche se con qualche caloria in più è il miglior tonno per darci i giusti nutrienti. Magari per la dieta il consiglio è di sgocciolare bene e così togliere più olio possibile.