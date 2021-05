Spesso non ci pensiamo eppure basterebbe un semplice accorgimento e a costo quasi zero per evitare che i capelli si sporchino facilmente

In un precedente articolo con il Team di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di alcuni errori che vanno assolutamente evitati per non rovinare i nostri capelli.

Troverete qui gli accorgimenti suggeriti!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I capelli, infatti, considerati il biglietto da visita di una donna, sono sicuramente una delle parti del corpo che più cerchiamo di curare.

Come avere capelli belli e curati

Sappiamo bene che una dieta sana ed equilibrata è alla base del nostro benessere. Da una corretta alimentazione, infatti, non possono che trarne benefici anche i nostri capelli.

Ma vi è un problema che accomuna molte donne e che oggi andiamo ad affrontare, quello dei capelli che si sporcano facilmente. Talvolta questo capita solo in determinati periodi e non sappiamo spiegarci il perché.

E così pur non avendo i capelli grassi, problema molto più serio, capita che i nostri capelli si sporchino con facilità. A ciò solitamente va ad aggiungersi anche un odore dei capelli non affatto gradevole.

Può capitare quindi di avere capelli che non possono assolutamente definirsi grassi. Tuttavia, si sporcano rapidamente, anche subito dopo aver fatto la piega. E non rientrando nella categoria delle donne con capelli grassi, non ci si spiega il perché la piega non regge.

Le cause potrebbero anche in questo caso essere molteplici. Potrebbe ad esempio dipendere dai luoghi che frequentiamo. Se ad esempio trascorriamo molto tempo ai fornelli ovvio che la piega non regge. Lo stesso potremmo dire se in quel dato periodo, frequentiamo le grandi città, ove lo smog sicuramente non favorisce la tenuta della piega.

Ma a volte è davvero un banale errore alla base di questa problematica

Spesso non ci pensiamo eppure basterebbe un semplice accorgimento a costo quasi zero per evitare che i capelli si sporchino facilmente.

Vediamo allora gli errori da evitare!

A volte proprio perché i nostri capelli si sporcano facilmente, attribuiamo le cause allo stress, allo smog ecc. Invece tutto potrebbe dipendere da un nostro comportamento sbagliatissimo.

Alla base della problematica, infatti, ci potrebbe essere la scarsa igiene per le spazzole che utilizziamo.

Potrebbe accadere infatti che ci dilunghiamo nella pulizia dei capelli con l’utilizzo di prodotti specifici e perché no, a volte anche costosi.

Ma effettuata la fase del lavaggio andiamo poi ad utilizzare pettini e spazzole che non igienizziamo da tempo.

Ebbene la piega non reggerà e dopo poco i nostri capelli saranno di nuovo sporchi.

Come igienizzare allora pettini e spazzole?

Basta poco e a costo quasi zero.

Basta infatti immergerli in acqua caldissima con l’aggiunta del bicarbonato.

Lasciare in ammollo per qualche ora e poi risciacquare.

I nostri pettini e le nostre spazzole saranno puliti ed igienizzati e una volta utilizzati eviteremo che i nostri capelli si sporchino facilmente.

Abbiamo visto quindi come spesso non ci pensiamo eppure basterebbe un semplice accorgimento a costo quasi zero per evitare che i capelli si sporchino facilmente.