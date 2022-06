Spesso il gatto ci fissa mentre dormiamo ma ecco finalmente svelata la ragione di questo comportamento

I nostri amici felini adottano comportamenti che ci incuriosiscono molto. Spesso ci inteneriscono, altre quasi destano la nostra preoccupazione. Alla base di questo ci sono due linguaggi profondamente diversi. Quello del gatto deriva da un tipo di attività essenzialmente crepuscolare che solo nel tempo si è trasformata in ciclo di vita diurna. In sintesi, quando viveva nella natura il gatto prediligeva dormire durante il giorno e restare sveglio dal crepuscolo in poi per cacciare.

Solo con l’abitudine ed il tempo i gatti hanno adattato i propri comportamenti ai nostri orari. Così, tendenzialmente, passano la notte aggomitolati in casa o magari proprio sopra di noi. Eppure, talvolta ci capita di svegliarci di notte e notare due occhi puntati su di noi. Ci potremmo giustamente chiedere quale sia la ragione di questo comportamento, visto che è difficile capire il sentimento di un gatto.

Un cacciatore solidale

Il fatto che il gatto sia abituato a stare sveglio durante la notte potrebbe essere una pessima notizia. Specie se ama fare rumore per casa. Per fortuna esistono alcuni trucchi ed esercizi per fargli abbandonare questa pessima abitudine e preservare il sonno nostro e quello dei vicini. A prescindere dal baccano che procura, spesso il gatto ci fissa mentre dormiamo. La spiegazione della ragione è complessa. Come detto l’attitudine alla caccia notturna è un elemento chiave per capire i gatti, unito alla loro tradizionale necessità di avere il controllo su ciò che succede. Non a caso per compiere le loro attività prediligono i luoghi alti e scelgono posizioni in cui hanno una visione preferibilmente larga.

Di certo però questo giustificherebbe un mero controllo, e non una vera e propria sorveglianza prolungata come quella che ci sembra percepire. C’è una componente di affetto non dichiarato nel suo fissarci a lungo. Il gatto osserva noi dormire proprio come stesse controllando una parte della propria famiglia in un momento di inerzia e di incapacità di difendersi. Non avendo sonno, compie un’attività utile per la incolumità di tutti. Non dimentichiamo però una componente importante, che in alcuni casi spiega questa attitudine morbosa.

Spesso il gatto ci fissa mentre dormiamo ma ecco finalmente svelata la ragione di questo comportamento

Specie all’alba, quando i raggi del sole iniziano ad entrare nelle nostre stanze, il gatto potrebbe svegliarsi. Sarà per lui consequenziale ricercare del cibo. Sa bene che la sua alimentazione dipende dalla nostra attività intermedia. Osservandoci, vuole ricordarci la sua presenza. Si tratta pur sempre di una forma di comunicazione.

In questi casi, sarebbe meglio evitare di rispondere immediatamente alle esigenze del gatto. Potrebbe comprendere di avere un potere molto forte, che si trasformerebbe talora in capriccio. Il rischio è che quando non si sentirà immediatamente soddisfatto, inizi a far cadere oggetti o a creare rumore per vedere i propri desideri esauditi.

