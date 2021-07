Le lavatrici moderne offrono tantissimi nuovi programmi di lavaggio. Alcune di ultimissima generazione possono essere anche controllate dal proprio smartphone. In questo modo si potrà caricare la lavatrice di pomeriggio e azionarla quando si è a cena fuori con gli amici.

Ricordiamo, infatti, che per risparmiare soldi in bolletta conviene sempre fare la lavatrice di sera oppure nei weekend. Ma tutti i lavaggi sono utili oppure esistono alcuni che in realtà sono un errore?

Spesso commettiamo un errore a lavare i vestiti in lavatrice con questo lavaggio

Ogni tessuto ha un suo specifico lavaggio. Quante volte infatti abbiamo sbagliato programma di lavaggio e magari una maglietta bianca è uscita colorata, oppure un bel maglione di lana si è trasformato in un vestito per le bambole.

Questo accade perché spesso usiamo delle temperature che non sono adatte. Oppure perché uniamo colorati e bianchi. Altre volte invece mettiamo in lavatrice dei vestiti macchiati che però non escono fuori puliti.

Alcune cose le abbiamo imparate e quindi niente più errori, su altre cose invece spesso commettiamo un errore a lavare i vestiti in lavatrice con questo lavaggio.

Il lavaggio a freddo

Il lavaggio a freddo è una funzione molto utile della lavatrice. Ma va usata con intelligenza, non può essere usata per tutto. Spesso si lavano i capi a freddo perché si ha paura di rovinarli o perché si desidera fare un lavaggio poco aggressivo. Ma vediamo bene come funziona.

Si sconsiglia in realtà di usare il lavaggio a freddo ad esempio per la maglietta, l’intimo, le lenzuola o i pantaloni. Questo perché per lavare ben un capo sono necessarie le alte temperature, soprattutto se parliamo di intimo o lenzuola. Sono necessarie le alte temperature anche quando ci sono delle macchie, il lavaggio a freddo infatti non riuscirà a rimuoverle.

Approfondimento

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate.