Avere dei cani è una grande soddisfazione. Questi simpaticissimi amici a quattro zampe ci fanno sempre compagnia, sono affettuosi e l’energia che sprigionano è contagiosa.

Non dimentichiamo però che ci sono tante cose a cui fare attenzione per prenderci cura di loro. Ad esempio, i cani possono soffrire di vari problemi di natura mentale. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ne ha parlato recentemente, mettendo in guardia da alcuni sintomi preoccupanti.

Uno degli aspetti più importanti poi è l’educazione dei nostri compagni canini. Bisogna usare i metodi giusti per addestrarli nel migliore dei modi. Ricordiamo che l’educazione non consiste solo nell’insegnare a sedersi, o a dare la zampa. Esistono tanti aspetti diversi da considerare e oggi ne vedremo uno molto importante. Spesso commettiamo questo errore dando da mangiare ai nostri cani che può rovinare il rapporto con loro.

Non devono pensare di comandare

Siamo d’accordo che sia adorabile vedere i cani felici del pasto che gli stiamo dando. Però anche quando si tratta di nutrirli è bene che stiamo attenti a come lo facciamo, per evitare di educarli male.

In particolare cercheremo di evitare che i cani pensano di comandare, di poter ottenere tutto quando vogliono. Infatti succede che a volte si mettono ad abbaiare, e noi per farli smettere diamo loro del cibo. Questo è un errore perché in questa maniera li abituiamo a pensare che abbaiando possano ottenere di tutto.

Cosa fare per evitare problemi

La cosa importante qui è dare degli orari fissi per i pasti dei cani. Non importa quanto insistono, è fondamentale che ci atteniamo a questi orari. Pian piano capiranno quando è il momento corretto di mangiare, e non abbaieranno per ottenere cibo in modo prepotente.

Ad esempio, se vogliamo anche dar loro degli avanzi del nostro pasto, assicuriamoci di farli mangiare sempre dopo di noi. In tal modo non insisteranno per mangiare prima o insieme a noi, ma aspetteranno che finiamo.

Spesso commettiamo questo errore dando da mangiare ai nostri cani che può rovinare il nostro rapporto con loro. Prendiamo quindi delle precauzioni per evitare che diventino prepotenti e cerchino di ottenere le cose abbaiando.