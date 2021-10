L’arte della cucina è qualcosa che va oltre la semplice preparazione dei piatti. È inventiva, genialità, estro, fantasia e tanto altro.

Chi l’ha detto che l’arte si trovi soltanto nei musei e non anche nei nostri piatti. Non tutti, purtroppo, siamo dei grandi chef, ma a modo proprio ciascuno prova a fare del suo meglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Talvolta pensiamo che cucinare sia difficile, un’attività e una capacità che si ha o non si ha. Tuttavia, noi non crediamo che sia così e pensiamo che tutti, a modo proprio, possano riuscire a realizzare qualcosa di buono. Non saranno ricette da stella Michelin, ma un bel detto afferma che “il buono sia nemico dell’ottimo” e quindi ci accontentiamo. Abbiamo capito che tutti possiamo dare il nostro meglio in cucina, resta solo da scoprire come fare. Ecco tre suggerimenti che potranno essere utili anche ai meno allenati ai fornelli.

Sperimentiamo questi tre abbinamenti culinari per piatti facili, originali e soprattutto squisiti

Un importante segreto culinario riguarda l’abbinamento degli alimenti.

Molte persone amano seguire la tradizione, senza strafare ed evitando combinazioni strane. Tanti altri, invece, sono attratti dalla novità e non vedono l’ora di sperimentare nuove ricette.

I nostri esperti di cucina si sono focalizzati su alcuni abbinamenti a base di frutta, per piatti salati che sorprenderanno anche i palati più semplici. Un tocco originale e sfizioso che darà nuova vita alla tavola e alle cene in famiglia o con gli amici.

Il primo suggerimento, nonché abbinamento, vede protagonista il pesce ed in particolare il salmone. A questo accostiamo il mango. Questa combo che regala un gusto delizioso e bilanciato tra il sapore deciso del pesce e la dolcezza del frutto.

Il secondo abbinamento vede protagonista la carne, resa speciale da un tocco quasi magico: la salsa al lampone. Possiamo comprarla già pronta o farla noi stessi, il risultato sarà straordinario.

Frutta e formaggio

Il nostro terzo abbinamento non contempla il pesce o la carne, ma il formaggio. Parliamo infatti del tanto apprezzato binomio tra pere e gorgonzola, oppure parmigiano, caprino o qualsiasi altro a nostro piacimento.

C’è poi chi ama completare il tutto con un cucchiaino di miele, specialmente con i formaggi stagionati e dalle note più intense.

Anche in questo caso, il contrasto tra dolce e salato risveglia il palato ed esalta anche i piatti più semplici. Perfetto per antipasto o come ripieno di una torta salata, in ogni caso non resteremo delusi.

Sperimentiamo questi tre abbinamenti culinari per piatti facili, originali e soprattutto squisiti per fare un figurone con gli ospiti in modo semplice e divertente.