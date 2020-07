Nel caso di Tinexta sperare di guadagnare su questo titolo azionario nel breve potrebbe essere un’illusione. Meglio attendere e lasciare che il ritracciamento faccia il suo corso prima di rientrare al rialzo.

D’altra parte che ci sia un ritracciamento è nell’ordine delle cose. Il titolo, infatti, ha corso molto negli ultimi anni. Basti pensare che sui tre anni ha guadagnato il 175%, mentre sui cinque anni ha guadagnato il 305%. Questa spinta rialzista, però, è andata attenuandosi nel corso dell’ultimo anno sebbene il titolo abbia fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

Oltre che dalle indicazioni dell’analisi tecnica, di cui ci occuperemo dopo, anche gli analisti sono molto prudenti sul titolo. Il consenso medio, infatti, è Hold con un prezzo obiettivo medio in linea con le quotazioni attuali. Non ci sono, quindi, molto opportunità di guadagno, almeno da questo punto di vista.

Sperare di guadagnare su questo titolo azionario nel breve potrebbe essere un’illusione. Cosa suggerisce l’analisi grafica e previsionale?

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 16 luglio in ribasso del 2,83% rispetto alla seduta precedente a 13,74€.

Time frame giornaliero

La proiezione rialzista al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 14,359€ ha segnato una brusca battuta d’arresto che potrebbe continuare fino in area 12,721€ senza che ci siano danni alla struttura rialzista. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 12,721€ farebbe virare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Anche sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista ed è supportata dal segnale di BottomHunter. Tuttavia le quotazioni sono molto vicine al II° obiettivo di prezzo in area 14,904€ e questo potrebbe provocare un ritracciamento che, tra l’altro, sembra già iniziato. Anche in questo caso discese fino in area 11,031€ non devono preoccupare, ma potrebbero essere ottime occasioni di acquisto.

La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 18,807€ III° (obiettivo di prezzo)

