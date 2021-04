Dopo un inverno durissimo come quello appena trascorso, è il momento di iniziare a pensare alle vacanze. Se amiamo i viaggi on the road e vogliamo lasciare ad altri le comodità, una delle opzioni che abbiamo a disposizione è quella di noleggiare un camper. E oggi noi di ProiezionidiBorsa ci rivolgiamo ai più avventurosi. Quest’estate spenderemo pochissimo per le nostre vacanze in libertà grazie a questi consigli su come affittare un camper.

Scegliamo il mezzo giusto per le nostre esigenze

Prima di procedere con l’affitto del camper dobbiamo farci alcune domande. Siamo pronti a rinunciare alle comodità di un albergo? Siamo consapevoli che le vacanze on the road, per quanto appaganti, sono molto faticose? Pronti alla convivenza in spazi stretti? Se la risposta è sempre sì possiamo valutare le opzioni che abbiamo a disposizione.

Ci sono diversi tipi di camper. Potremmo scegliere un agile e semplice furgonato per un viaggio breve o per un week end fuori porta. Se invece pensiamo di star fuori per molto tempo e portiamo con noi amici e famiglia è meglio optare per un mansardato con più posti letto.

La soluzione che in questi anni va per la maggiore è il camper profilato. É una via di mezzo fra i due e se non abbiamo una famiglia numerosissima ci consentirà di andare ovunque vogliamo in tutta comodità.

Spenderemo pochissimo per le nostre vacanze in libertà grazie a questi consigli su come affittare un camper: valutiamo prezzi e modalità di noleggio

Una volta scelto il mezzo iniziamo a ragionare sui costi. Non abbiamo paura a richiedere più preventivi e affidiamoci a un operatore serio: sarà colui che ci mostrerà tutte le funzionalità del mezzo prima di chiudere l’affare. Le tariffe solitamente sono a chilometraggio o a periodo di tempo.

Il prezzo per l’affitto varia a seconda del tipo di veicolo e della stagione. In linea di massima un noleggio costerà tra gli 80 e i 120 euro al giorno, costo del carburante e delle aree di sosta o campeggio escluse.

Se “spenderemo pochissimo per le nostre vacanze in libertà grazie a questi consigli su come affittare un camper” è stato utile consigliamo anche “la nostra vacanza low cost alla scoperta dell’isola della felicità con le spiagge più belle del mondo”.